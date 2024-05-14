https://ria.ru/20240514/evrosoyuz-1945904059.html

ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России

ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России - РИА Новости, 14.05.2024

ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России

ЕС не ожидает существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, сам Брюссель также будет придерживаться... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:40

2024-05-14T15:40

2024-05-14T15:40

украина

брюссель

россия

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ЕС не ожидает существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, сам Брюссель также будет придерживаться прежнего курса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "С этой точки зрения мы не ожидаем серьезных изменений. Это означает, что и в ЕС мы должны сохранять свой курс, предоставляя Украине всю необходимую поддержку, в том числе финансовую, экономическую, военную и политическую", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945892067.html

украина

брюссель

россия

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украина, брюссель, россия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире