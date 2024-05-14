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ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России
ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России - РИА Новости, 14.05.2024
ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России
ЕС не ожидает существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, сам Брюссель также будет придерживаться... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:40
2024-05-14T15:40
2024-05-14T15:40
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. ЕС не ожидает существенных изменений в политике России по Украине из-за перестановок в российском министерстве обороны, сам Брюссель также будет придерживаться прежнего курса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "С этой точки зрения мы не ожидаем серьезных изменений. Это означает, что и в ЕС мы должны сохранять свой курс, предоставляя Украине всю необходимую поддержку, в том числе финансовую, экономическую, военную и политическую", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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украина, брюссель, россия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Брюссель, Россия, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС не ждет кардинальных изменений после перестановок в Минобороны России
Домбровскис: Евросоюз не ожидает изменений в политике России по Украине