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Совет ЕС хочет утвердить решение по российским активам на следующей неделе - РИА Новости, 14.05.2024
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14:37 14.05.2024 (обновлено: 14:44 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/evrosoyuz-1945878594.html
Совет ЕС хочет утвердить решение по российским активам на следующей неделе
Совет ЕС хочет утвердить решение по российским активам на следующей неделе - РИА Новости, 14.05.2024
Совет ЕС хочет утвердить решение по российским активам на следующей неделе
Совет Евросоюза планирует на следующей неделе окончательно утвердить решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:37
2024-05-14T14:44
россия
евросоюз
в мире
украина
киев
сергей лавров
жозеп боррель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет Евросоюза планирует на следующей неделе окончательно утвердить решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, сообщил РИА Новости европейский источник."Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза (на заседании в среду, 15 мая – ред.), после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС (странами Евросоюза на министерском уровне – ред.)", - сообщил собеседник агентства.Как следует из повестки заседания постпредов стран Евросоюза, намеченного на среду в 10.30 по местному времени (11.30 мск), решение по российским активам планируется утвердить без предварительного обсуждения автоматически.Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html
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россия, евросоюз, в мире, украина, киев, сергей лавров, жозеп боррель, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Евросоюз, В мире, Украина, Киев, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совет ЕС хочет утвердить решение по российским активам на следующей неделе

ЕС хочет скорее утвердить решение о передаче Киеву доходов от российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Совет Евросоюза планирует на следующей неделе окончательно утвердить решение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Это решение нуждается в согласовании постпредами стран Евросоюза (на заседании в среду, 15 мая – ред.), после чего это решение еще потребуется окончательно утвердить на следующей неделе Советом ЕС (странами Евросоюза на министерском уровне – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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Как следует из повестки заседания постпредов стран Евросоюза, намеченного на среду в 10.30 по местному времени (11.30 мск), решение по российским активам планируется утвердить без предварительного обсуждения автоматически.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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РоссияЕвросоюзВ миреУкраинаКиевСергей ЛавровЖозеп БоррельЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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