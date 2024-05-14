https://ria.ru/20240514/evakuatsiya-1946006221.html
Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией
Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией - РИА Новости, 14.05.2024
Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией
Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:38
2024-05-14T21:38
2024-05-14T22:02
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх в эфире украинского новостного телемарафона."По предложению военного командования <...> было рекомендовано (провести эвакуацию. — Прим. ред.). У нас с прошлого года идет пятикилометровая зона. <...> Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья. <...> Им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — подчеркнул он.Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но некоторые жители категорически отказались уезжать и остались в городе.Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской и Сумской областях Украины. Из некоторых районов выехали практически все жители.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сумская область, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией
Власти Сумской области начали эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с РФ
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх в эфире украинского новостного телемарафона.
«
"По предложению военного командования <...> было рекомендовано (провести эвакуацию. — Прим. ред.). У нас с прошлого года идет пятикилометровая зона. <...> Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья. <...> Им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — подчеркнул он.
Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки
в ДНР
вывозили детей и пожилых, но некоторые жители категорически отказались уезжать и остались в городе.
Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской и Сумской областях Украины. Из некоторых районов выехали практически все жители.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.