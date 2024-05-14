https://ria.ru/20240514/evakuatsiya-1946006221.html

Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией

Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией - РИА Новости, 14.05.2024

Власти Сумской области объявили эвакуацию у границы с Россией

Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:38

2024-05-14T21:38

2024-05-14T22:02

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх в эфире украинского новостного телемарафона."По предложению военного командования <...> было рекомендовано (провести эвакуацию. — Прим. ред.). У нас с прошлого года идет пятикилометровая зона. <...> Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья. <...> Им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — подчеркнул он.Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но некоторые жители категорически отказались уезжать и остались в городе.Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской и Сумской областях Украины. Из некоторых районов выехали практически все жители.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html

https://ria.ru/20240513/evakuatsiya-1945748056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сумская область, украина, владимир путин, нато