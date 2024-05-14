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В Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на запад Украины - РИА Новости, 14.05.2024
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14:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/estoniya-1945883627.html
В Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на запад Украины
В Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на запад Украины - РИА Новости, 14.05.2024
В Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на запад Украины
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиовещательной компании ERR опроверг заявление советника эстонского президента о том, что правительство... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:51
2024-05-14T14:51
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиовещательной компании ERR опроверг заявление советника эстонского президента о том, что правительство страны обдумывает решение о возможной отправке войск на запад Украины, по его словам, эта идея не получила развития. Накануне советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Он заявил, что обсуждения этого вопроса продолжаются. "Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать... думаю, что там (в издании Breaking Defense - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку", - заявил Певкур. По словам Певкура, приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов на Украину и обучение украинских военных в других странах. В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html
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в мире, украина, эстония, франция, ханно певкур, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Эстония, Франция, Ханно Певкур, Эммануэль Макрон, НАТО
В Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на запад Украины

В Минобороны Эстонии опровергли сообщения о планах по отправке войск на Украину

CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, EstoniaВид на церковь в Таллине
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, Estonia
Вид на церковь в Таллине . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиовещательной компании ERR опроверг заявление советника эстонского президента о том, что правительство страны обдумывает решение о возможной отправке войск на запад Украины, по его словам, эта идея не получила развития.
Накануне советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Он заявил, что обсуждения этого вопроса продолжаются.
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"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания, что это могло бы дать... думаю, что там (в издании Breaking Defense - ред.), возможно, дали слишком смелую интерпретацию словам Мадиса Ролла. Со стороны Эстонии определенно нет такой инициативы, и Эстония определенно не собирается что-то предпринимать в одиночку", - заявил Певкур.
По словам Певкура, приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов на Украину и обучение украинских военных в других странах.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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