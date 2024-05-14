https://ria.ru/20240514/elektromobili-1945991144.html
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей - РИА Новости, 14.05.2024
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:59
2024-05-14T19:59
2024-05-14T19:59
технологии
китай
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. "Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно", - сказал Байден в Белом доме. Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа. "Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество", - сказал американский лидер. Ранее в КНР выразили протест в ответ на решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров. США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, сша, джо байден
Технологии, Китай, США, Джо Байден
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
Байден: США не позволят Китаю заполнить свой рынок электромобилей
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден.
"Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно", - сказал Байден в Белом доме.
Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа. "Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество", - сказал американский лидер.
Ранее в КНР выразили протест в ответ на решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров. США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.