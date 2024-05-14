https://ria.ru/20240514/elektromobili-1945991144.html

Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей

Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей - РИА Новости, 14.05.2024

Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей

США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:59

2024-05-14T19:59

2024-05-14T19:59

технологии

китай

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. "Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно", - сказал Байден в Белом доме. Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа. "Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество", - сказал американский лидер. Ранее в КНР выразили протест в ответ на решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров. США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.

https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, китай, сша, джо байден