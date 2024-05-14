Рейтинг@Mail.ru
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/elektromobili-1945991144.html
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей - РИА Новости, 14.05.2024
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей
США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:59
2024-05-14T19:59
технологии
китай
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден. "Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно", - сказал Байден в Белом доме. Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа. "Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество", - сказал американский лидер. Ранее в КНР выразили протест в ответ на решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров. США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e1bacab9425992bbbdfb122b07b6c801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, сша, джо байден
Технологии, Китай, США, Джо Байден
Байден пообещал не дать Китаю заполнить американский рынок электромобилей

Байден: США не позволят Китаю заполнить свой рынок электромобилей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и "сделать невозможной честную конкуренцию", заявил президент Штатов Джо Байден.
"Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно", - сказал Байден в Белом доме.
Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа. "Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество", - сказал американский лидер.
Ранее в КНР выразили протест в ответ на решение США повысить тарифы в отношении ряда китайских товаров. США опубликовали результаты пересмотра дополнительных тарифов в отношении ряда товаров из Китая, в соответствии с 301-й статьёй. Отмечается, в частности, что будут подняты тарифы на поставляемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
2 мая, 11:00
 
ТехнологииКитайСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала