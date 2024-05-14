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Биография Руслана Эдельгериева - РИА Новости, 14.05.2024
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13:50 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/edelgeriev-1945864205.html
Биография Руслана Эдельгериева
Биография Руслана Эдельгериева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Руслана Эдельгериева
Помощник президента России Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:50
2024-05-14T13:50
справки
россия
шалинский район
славянск-на-кубани
руслан эдельгериев
единая россия
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Помощник президента России Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР.В 2001 году окончил Краснодарский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (сейчас Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации) по специальности "юриспруденция", в 2010 году – Чеченский государственный университет по специальности "технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", в 2014 году – Кубанский государственный аграрный университет по специальности "садоводство". В 1992-1994 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.С апреля 1994 года по февраль 2004 года служил в ОВД города Славянска-на-Кубани (Краснодарский край).С февраля 2004 года по май 2007 года служил в РОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.С мая по декабрь 2007 года – начальник отдела "Р" отряда милиции специального назначения "Терек".С декабря 2007 года по январь 2008 года занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Чеченской Республики.С 11 по 22 января 2008 года исполнял обязанности министра сельского хозяйства Чеченской Республики.С января 2008 года по май 2012 года – заместитель председателя правительства Чеченской Республики – министр сельского хозяйства Чеченской Республики.С мая 2012 года по июнь 2018 года являлся председателем правительства Чеченской Республики. 22 июня 2018 года Руслан Эдельгериев был назначен советником президента Российской Федерации. 18 июля 2018 года был также назначен специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата. 14 мая 2024 года указом президента РФ Руслан Эдельгериев был назначен на должность помощника президента России.Член всероссийской политической партии "Единая Россия".Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Заслуженный работник государственной службы Чеченской Республики (2018). Руслан Эдельгериев имеет ряд наград, среди которых орден имени Ахмата Кадырова (Чеченская Республика), золотая медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса", медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
шалинский район
славянск-на-кубани
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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справки, россия, шалинский район, славянск-на-кубани, руслан эдельгериев, единая россия
Справки, Россия, Шалинский район, Славянск-на-Кубани, Руслан Эдельгериев, Единая Россия

Биография Руслана Эдельгериева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуслан Эдельгериев
Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руслан Эдельгериев
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Помощник президента России Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР.
В 2001 году окончил Краснодарский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (сейчас Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации) по специальности "юриспруденция", в 2010 году – Чеченский государственный университет по специальности "технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", в 2014 году – Кубанский государственный аграрный университет по специальности "садоводство".
В 1992-1994 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.
С апреля 1994 года по февраль 2004 года служил в ОВД города Славянска-на-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 года по май 2007 года служил в РОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
С мая по декабрь 2007 года – начальник отдела "Р" отряда милиции специального назначения "Терек".
С декабря 2007 года по январь 2008 года занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 11 по 22 января 2008 года исполнял обязанности министра сельского хозяйства Чеченской Республики.
С января 2008 года по май 2012 года – заместитель председателя правительства Чеченской Республики – министр сельского хозяйства Чеченской Республики.
С мая 2012 года по июнь 2018 года являлся председателем правительства Чеченской Республики.
22 июня 2018 года Руслан Эдельгериев был назначен советником президента Российской Федерации.
18 июля 2018 года был также назначен специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата.
14 мая 2024 года указом президента РФ Руслан Эдельгериев был назначен на должность помощника президента России.
Член всероссийской политической партии "Единая Россия".
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Заслуженный работник государственной службы Чеченской Республики (2018).
Руслан Эдельгериев имеет ряд наград, среди которых орден имени Ахмата Кадырова (Чеченская Республика), золотая медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса", медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияШалинский районСлавянск-на-КубаниРуслан ЭдельгериевЕдиная Россия
 
 
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