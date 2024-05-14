https://ria.ru/20240514/edelgeriev-1945864205.html

Биография Руслана Эдельгериева

Биография Руслана Эдельгериева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Руслана Эдельгериева

Помощник президента России Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:50

2024-05-14T13:50

2024-05-14T13:50

справки

россия

шалинский район

славянск-на-кубани

руслан эдельгериев

единая россия

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Помощник президента России Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 года в селе Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР.В 2001 году окончил Краснодарский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (сейчас Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации) по специальности "юриспруденция", в 2010 году – Чеченский государственный университет по специальности "технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", в 2014 году – Кубанский государственный аграрный университет по специальности "садоводство". В 1992-1994 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.С апреля 1994 года по февраль 2004 года служил в ОВД города Славянска-на-Кубани (Краснодарский край).С февраля 2004 года по май 2007 года служил в РОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.С мая по декабрь 2007 года – начальник отдела "Р" отряда милиции специального назначения "Терек".С декабря 2007 года по январь 2008 года занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Чеченской Республики.С 11 по 22 января 2008 года исполнял обязанности министра сельского хозяйства Чеченской Республики.С января 2008 года по май 2012 года – заместитель председателя правительства Чеченской Республики – министр сельского хозяйства Чеченской Республики.С мая 2012 года по июнь 2018 года являлся председателем правительства Чеченской Республики. 22 июня 2018 года Руслан Эдельгериев был назначен советником президента Российской Федерации. 18 июля 2018 года был также назначен специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата. 14 мая 2024 года указом президента РФ Руслан Эдельгериев был назначен на должность помощника президента России.Член всероссийской политической партии "Единая Россия".Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Заслуженный работник государственной службы Чеченской Республики (2018). Руслан Эдельгериев имеет ряд наград, среди которых орден имени Ахмата Кадырова (Чеченская Республика), золотая медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса", медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, шалинский район, славянск-на-кубани, руслан эдельгериев, единая россия