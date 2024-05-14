https://ria.ru/20240514/edelgeriev-1945841656.html
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев - РИА Новости, 14.05.2024
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев
Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:53
2024-05-14T12:53
2024-05-14T12:53
политика
россия
дмитрий песков
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эдельгериев стал помощником президента. Он сохраняет свои функции. Это экология и климат", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, руслан эдельгериев
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Руслан Эдельгериев
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев
Песков: Эдельгериев займется вопросами экологии и климата