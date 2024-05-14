https://ria.ru/20240514/edelgeriev-1945841656.html

Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев

Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев

Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:53

2024-05-14T12:53

2024-05-14T12:53

политика

россия

дмитрий песков

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эдельгериев стал помощником президента. Он сохраняет свои функции. Это экология и климат", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, руслан эдельгериев