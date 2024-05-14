Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/edelgeriev-1945841656.html
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев - РИА Новости, 14.05.2024
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев
Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:53
2024-05-14T12:53
политика
россия
дмитрий песков
руслан эдельгериев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765350112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b2eeb101f981b48619e54056526203b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эдельгериев стал помощником президента. Он сохраняет свои функции. Это экология и климат", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765350112_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_69bd174c1a90fda32baeef6af6c641ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, руслан эдельгериев
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Руслан Эдельгериев
Песков рассказал, какие сферы будет курировать Эдельгериев

Песков: Эдельгериев займется вопросами экологии и климата

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эдельгериев стал помощником президента. Он сохраняет свои функции. Это экология и климат", - сообщил Песков журналистам.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковРуслан Эдельгериев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала