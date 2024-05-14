https://ria.ru/20240514/dym-1945758411.html

В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока

В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока - РИА Новости, 14.05.2024

В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока

Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:51

2024-05-14T03:51

2024-05-14T03:53

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ. В местных телеграм-каналах сообщается, что в микрокрайоне Змеинка ощущается едкий запах. На опубликованных кадрах виден дым. "В местах дислокации сил Тихоокеанского флота во Владивостоке и прилегающей акватории проводится плановое межведомственное учение по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html

владивосток

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владивосток, тихоокеанский флот вмф россии