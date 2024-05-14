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В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока - РИА Новости, 14.05.2024
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03:51 14.05.2024 (обновлено: 03:53 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/dym-1945758411.html
В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока
В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока - РИА Новости, 14.05.2024
В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока
Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:51
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владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ. В местных телеграм-каналах сообщается, что в микрокрайоне Змеинка ощущается едкий запах. На опубликованных кадрах виден дым. "В местах дислокации сил Тихоокеанского флота во Владивостоке и прилегающей акватории проводится плановое межведомственное учение по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - сообщил собеседник.
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владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока

В ТОФ объяснили дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке военными учениям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в проливе Босфор Восточный под Русским мостом во Владивостоке
Большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев в проливе Босфор Восточный под Русским мостом во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в проливе Босфор Восточный под Русским мостом во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ.
В местных телеграм-каналах сообщается, что в микрокрайоне Змеинка ощущается едкий запах. На опубликованных кадрах виден дым.
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"В местах дислокации сил Тихоокеанского флота во Владивостоке и прилегающей акватории проводится плановое межведомственное учение по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций", - сообщил собеседник.
 
ВладивостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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