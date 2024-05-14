https://ria.ru/20240514/dodin-1945572013.html

Биография Льва Додина

Биография Льва Додина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Льва Додина

Российский театральный режиссер, художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского Академического малого драматического театра – Театра Европы Лев... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

справки

италия

лев додин

россия

сша

петр чайковский

антон чехов

парижская национальная опера

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945572878_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2101a462d1c081c00379d181be9fff1d.jpg

Российский театральный режиссер, художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского Академического малого драматического театра – Театра Европы Лев Абрамович Додин родился 14 мая 1944 года в городе Сталинск (ныне – Новокузнецк) Кемеровской области, в эвакуации. Его отец был ученым геологом, мать работала педиатром. С 13 лет посещал занятия в Ленинградском театре юношеского творчества под руководством педагога Матвея Дубровина.В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне – Российский государственный институт сценических искусств), где учился у профессора Бориса Зона.В 1967-1975 годах – режиссер Ленинградского театра юного зрителя (ныне – Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева), где в соавторстве с режиссерами Зиновием Корогодским и Вениамином Фильштинским Додин сочинил спектакли "Наш цирк" (1968), "Наш, только наш" (1969), "Наш Чуковский" (1970). В 1972 году он поставил свой первый самостоятельный спектакль по пьесе Александра Островского "Свои люди – сочтемся".В 1974 году началось сотрудничество Льва Додина с Малым драматическим театром (МДТ). С 1983 года Додин – художественный руководитель МДТ, с 2002 – его художественный руководитель-директор. В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы.Дебютным стал спектакль "Разбойник" Карела Чапека. За ним последовали "Татуированная роза" Тенесси Уильямса (1977), "Живи и помни" Валентина Распутина (1979), "Назначение" Александра Володина (1979). Премьера спектакля "Дом" по одноименному роману Федора Абрамова в 1980 году ознаменовала рождение художественного феномена, позже названного "Театром Додина". В 1985 году появился спектакль "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова, составивший с "Домом" трилогию. За 30 лет он побывал во всех европейских столицах, был показан в США и Японии, удостоен многих премий (Государственная премия СССР в 1986 году, премия "Лучший иностранный спектакль года Великобритании" (1991), Итальянская театральная премия "UBU" (1995). Среди последних спектаклей Додина в МДТ – "Враг народа" Генрика Ибсена (2013), "Вишневый сад" Антона Чехова (2014), "Братья и сестры. Версия 2015" Федора Абрамова, "Страх Любовь Отчаяние" по пьесам Бертольда Брехта (2017), "Братья Карамазовы" по мотивам Федора Достоевского (2020), "Чайка" по мотивам пьесы Антона Чехова, "Король Лир" по Уильяму Шекспиру (2023).В 1975-1979 годах режиссер работал в Ленинградском областном театре драмы и комедии (ныне –Драматический театр "На Литейном"), где поставил спектакли "Роза Бернд" Герхарта Гауптмана (1975), "Недоросль" Дениса Фонвизина (1977).Лев Додин также поставил ряд спектаклей в других театрах: "Господа Головлевы" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина (1984), "Кроткая" по повести Федора Достоевского (1985) – на сцене в МХАТ им. М. Горького; "Продолжение Дон Жуана" по пьесе Эдварда Радзинского (1980) – в Ленинградском театре Комедии (ныне – Академический театр Комедии имени Н.П. Акимова) и другие.Лев Додин также занимался оперными постановками. Среди них – "Электра" Рихарда Штрауса на Зальцбургском музыкальном Пасхальном фестивале (Австрия, 1995) и на фестивале "Флорентийский музыкальный май" (Италия, 1996), "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича на фестивале "Флорентийский музыкальный май" (1998), "Пиковая дама" Петра Чайковского в Нидерландской опере в Амстердаме (1998) и Парижской национальной опере (1999 и 2005), "Мазепа" Петра Чайковского в театре "Ла Скала" (1999), "Саломея" Рихарда Штрауса в Опера де Бастиль в Париже (2003). В 2012 году там же Додин осуществил постановку "Пиковой дамы" Петра Чайковского. В ноябре 2014 года представил постановку оперы Мусоргского "Хованщина" в Венской государственной опере. В 2015 году режиссер поставил "Пиковую даму" Петра Чайковского в Большом театре к 175-летию композитора. Спектакли Льва Додина игрались в 27 странах мира – Австралии, Великобритании, Германии, Италии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии и других. В 1999 году в Италии прошел фестиваль спектаклей Додина.Всего Лев Додин является автором более 70 спектаклей, созданных в России и за рубежом. Лев Додин занимается преподавательской деятельностью, является заведующим кафедрой режиссуры Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Профессор. Входит в Ученый совет РГИСИ. Почетный член Российской академии художеств. Почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (2006).Член генеральной ассамблеи Союза театров Европы.Почетный президент Союза театров Европы.Автор книг "Репетиции Пьесы без названия" (2004), многотомного издания "Путешествие без конца"(2009-2011), "Книга Отражений" (2004), "Театральная утопия Льва Додина" (2014), "Метод, школа, творческая философия" (2014) и нескольких изданий на иностранных языках. Народный артист Российской Федерации (1993). Лауреат Государственной премии СССР (1986), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1992, 2002, 2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2000), премии правительства РФ в области культуры за создание спектакля "Коварство и любовь" (2014) и др. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III степеней (2009), Почета (2015). Среди театральных премий режиссера – "Триумф" (1992), "Золотая маска" (1997, 1999, 2004, 2016), "Чайка" (2003), "Золотой софит" (1996, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014),"Прорыв" (2011), Премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2013), Царскосельская художественная премия (2013). Удостоен французского ордена Искусств и литературы офицерского достоинства "За огромный вклад в дело сотрудничества русской и французской культур" (1994).Командор ордена Звезды Италии (2016). Лауреат Премии имени Лоуренса Оливье (1988), премии французских театральных и музыкальных критиков (1992), региональной английской театральной премии (1992), итальянской премии UBU (1994), премии критики Италии Abbiati "За лучший оперный спектакль" (1998), высшей европейской театральной премии "Европа – Театру" (2000).Женат вторым браком на народной артистке России Татьяне Шестаковой, актрисе и режиссере МДТ. Брат режиссера – доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Российской академии наук Давид Додин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

италия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, италия, лев додин, россия, сша, петр чайковский, антон чехов, парижская национальная опера, венская государственная опера, ла скала, культура