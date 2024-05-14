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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:20 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/dnr-1945753118.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T01:20
2024-05-14T01:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении. Всего выпущено 105 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно представительству, поступили сведения о гибели трех мирных жителей и ранении еще одного. Также отмечается, что пострадали четыре сотрудника МЧС России.
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СЦКК
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать три обстрела - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении. Всего выпущено 105 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Согласно представительству, поступили сведения о гибели трех мирных жителей и ранении еще одного. Также отмечается, что пострадали четыре сотрудника МЧС России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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