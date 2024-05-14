https://ria.ru/20240514/delo-1945988062.html

На Украине завели дело из-за угроз журналистам "Украинской правды"

На Украине завели дело из-за угроз журналистам "Украинской правды" - РИА Новости, 14.05.2024

На Украине завели дело из-за угроз журналистам "Украинской правды"

Уголовное дело заведено на Украине из-за угроз журналистам издания "Украинская правда", сообщили в офисе генпрокурора страны. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:45

2024-05-14T19:45

2024-05-14T19:45

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине из-за угроз журналистам издания "Украинская правда", сообщили в офисе генпрокурора страны. "Открыто уголовное дело по заявлению журналистов издания "Украинская правда" о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи уголовного кодекса Украины "Влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей" и статье "Угроза убийством, насилием в отношении журналиста в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации издания, руководитель отдела расследований "Украинской правды" Михаил Ткач 10 мая получил сообщение от адресата, представившегося Александром Слобоженко с предложением "заключить мировую". "Тринадцатого мая на электронные почты минимум 10 сотрудников онлайн-издания поступили письма с угрозами: "Я уже писал об этом Ткачу, но, видимо, до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда желание закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ", - говорится в тексте заявления издания, опубликованного в его Telegram-канале. В "Украинской правде" отметили, что подобные сообщения расценивают как попытку запугивания. Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщал, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах Юрию Николову. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) 23 января выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945408105.html

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