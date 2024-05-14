https://ria.ru/20240514/delegatsiya-1945957071.html

Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае

Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае

Представители российского правительства в его обновленном составе примут участие в переговорах президента России Владимира Путина во время его визита в Китай,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:44

2024-05-14T17:44

2024-05-14T17:44

россия

китай

пекин

владимир путин

юрий ушаков

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представители российского правительства в его обновленном составе примут участие в переговорах президента России Владимира Путина во время его визита в Китай, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Как отметил помощник президента, российско-китайские переговоры в Пекине в четверг начнутся в узком составе. "Затем расширенный состав с участием представительных делегаций двух сторон, включая членов правительства Российской Федерации в обновленном составе и их визави из Госсовета КНР", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.

https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, инаугурация владимира путина — 2024