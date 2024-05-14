https://ria.ru/20240514/delegatsiya-1945957071.html
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае
Представители российского правительства в его обновленном составе примут участие в переговорах президента России Владимира Путина во время его визита в Китай,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:44
2024-05-14T17:44
2024-05-14T17:44
россия
китай
пекин
владимир путин
юрий ушаков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представители российского правительства в его обновленном составе примут участие в переговорах президента России Владимира Путина во время его визита в Китай, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Как отметил помощник президента, российско-китайские переговоры в Пекине в четверг начнутся в узком составе. "Затем расширенный состав с участием представительных делегаций двух сторон, включая членов правительства Российской Федерации в обновленном составе и их визави из Госсовета КНР", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита.
https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Ушаков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Китае
Ушаков: правительство в обновленном составе примет участие в переговорах Путина