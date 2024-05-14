https://ria.ru/20240514/britanii-1945758123.html

Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием

Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием - РИА Новости, 14.05.2024

Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием

Военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, обладающих лазерным оружием и возможностями по запуску беспилотников, заявил министр обороны РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:39

2024-05-14T03:39

2024-05-14T11:48

в мире

космос - риа наука

великобритания

грант шаппс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151225/17/1512251798_0:114:3394:2023_1920x0_80_0_0_babab9070405a19ecc66807f38063c41.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, обладающих лазерным оружием и возможностями по запуску беспилотников, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс."Морская пехота получит до шести новых кораблей, с которых можно будет запускать беспилотники и вести огонь из лазерного оружия", — пишет издание The Telegraph со ссылкой на политика.Как заявил газете Шаппс, новые корабли необходимы для сдерживания противников Британии.По данным издания, проектирование кораблей только началось. Они относятся к классу многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), предназначенных для "быстрой доставки морпехов-коммандос с моря на побережье по всему миру". На новых кораблях будет ангар для вертолета, доки для десантного судна, а также запуска морских беспилотников. Отмечается, что на кораблях может быть установлено лазерное оружие DragonFire для защиты от вражеских беспилотников и ракет. Как полагает Шаппс, за счет этих кораблей "будущее морской пехоты будет обеспечено на десятилетия вперед".Он также отметил, что инвестиции в создание новых кораблей необходимы на фоне возросших военных расходов "таких стран, как Китай и Россия", чтобы удостовериться, что "Запад не остался позади". В то же время глава британского Минобороны признает, что в отдаленной перспективе нельзя предугадать, как будут выглядеть конфликты, поэтому создание больших запасов вооружений "никогда не будет ошибкой".Как сообщил изданию неназванный источник в британских ВМС, новые корабли будут отличаться своей многофункциональностью, обойдутся дешевле в обслуживании и будут более "дружелюбными к окружающей среде" за счет возможности использования разных видов топлива.

https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html

https://ria.ru/20240119/oruzhie-1922360937.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, великобритания, грант шаппс