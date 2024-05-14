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Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием - РИА Новости, 14.05.2024
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03:39 14.05.2024 (обновлено: 11:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/britanii-1945758123.html
Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием
Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием - РИА Новости, 14.05.2024
Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием
Военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, обладающих лазерным оружием и возможностями по запуску беспилотников, заявил министр обороны РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:39
2024-05-14T11:48
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, обладающих лазерным оружием и возможностями по запуску беспилотников, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.&quot;Морская пехота получит до шести новых кораблей, с которых можно будет запускать беспилотники и вести огонь из лазерного оружия&quot;, — пишет издание The Telegraph со ссылкой на политика.Как заявил газете Шаппс, новые корабли необходимы для сдерживания противников Британии.По данным издания, проектирование кораблей только началось. Они относятся к классу многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), предназначенных для "быстрой доставки морпехов-коммандос с моря на побережье по всему миру". На новых кораблях будет ангар для вертолета, доки для десантного судна, а также запуска морских беспилотников. Отмечается, что на кораблях может быть установлено лазерное оружие DragonFire для защиты от вражеских беспилотников и ракет. Как полагает Шаппс, за счет этих кораблей "будущее морской пехоты будет обеспечено на десятилетия вперед".Он также отметил, что инвестиции в создание новых кораблей необходимы на фоне возросших военных расходов "таких стран, как Китай и Россия", чтобы удостовериться, что "Запад не остался позади". В то же время глава британского Минобороны признает, что в отдаленной перспективе нельзя предугадать, как будут выглядеть конфликты, поэтому создание больших запасов вооружений "никогда не будет ошибкой".Как сообщил изданию неназванный источник в британских ВМС, новые корабли будут отличаться своей многофункциональностью, обойдутся дешевле в обслуживании и будут более "дружелюбными к окружающей среде" за счет возможности использования разных видов топлива.
https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html
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в мире, космос - риа наука, великобритания, грант шаппс
В мире, Космос - РИА Наука, Великобритания, Грант Шаппс
Британские ВМС получат до шести новых кораблей с лазерным оружием

Минобороны Британии: ВМС получат до шести кораблей с лазерным оружием и БПЛА

© AP Photo / Laura LeonБританский флаг на военном корабле ВМС Westminster
Британский флаг на военном корабле ВМС Westminster - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Laura Leon
Британский флаг на военном корабле ВМС Westminster. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, обладающих лазерным оружием и возможностями по запуску беспилотников, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.
«

"Морская пехота получит до шести новых кораблей, с которых можно будет запускать беспилотники и вести огонь из лазерного оружия", — пишет издание The Telegraph со ссылкой на политика.

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Как заявил газете Шаппс, новые корабли необходимы для сдерживания противников Британии.
По данным издания, проектирование кораблей только началось. Они относятся к классу многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), предназначенных для "быстрой доставки морпехов-коммандос с моря на побережье по всему миру". На новых кораблях будет ангар для вертолета, доки для десантного судна, а также запуска морских беспилотников. Отмечается, что на кораблях может быть установлено лазерное оружие DragonFire для защиты от вражеских беспилотников и ракет.
Как полагает Шаппс, за счет этих кораблей "будущее морской пехоты будет обеспечено на десятилетия вперед".

Он также отметил, что инвестиции в создание новых кораблей необходимы на фоне возросших военных расходов "таких стран, как Китай и Россия", чтобы удостовериться, что "Запад не остался позади". В то же время глава британского Минобороны признает, что в отдаленной перспективе нельзя предугадать, как будут выглядеть конфликты, поэтому создание больших запасов вооружений "никогда не будет ошибкой".
Как сообщил изданию неназванный источник в британских ВМС, новые корабли будут отличаться своей многофункциональностью, обойдутся дешевле в обслуживании и будут более "дружелюбными к окружающей среде" за счет возможности использования разных видов топлива.
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