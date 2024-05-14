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Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024
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21:33 14.05.2024 (обновлено: 21:45 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/bortnikov-1946005556.html
Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ
Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ
Президент России Владимир Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:33
2024-05-14T21:45
политика
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России, сообщается на сайте Кремля. "Глава государства назначил... Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.Генерал армии Александр Бортников занимает пост директора ФСБ с 12 мая 2008 года.Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945530929.html
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политика, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Политика, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ

Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России, сообщается на сайте Кремля.
«
"Глава государства назначил... Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.
Генерал армии Александр Бортников занимает пост директора ФСБ с 12 мая 2008 года.
Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Александра Бортникова
Вчера, 21:41
 
ПолитикаРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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