https://ria.ru/20240514/bortnikov-1946005556.html

Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ

Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:33

2024-05-14T21:33

2024-05-14T21:45

политика

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Бортникова директором ФСБ России, сообщается на сайте Кремля. "Глава государства назначил... Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении.Генерал армии Александр Бортников занимает пост директора ФСБ с 12 мая 2008 года.Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.

https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945530929.html

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2024

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политика, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин