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Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности - РИА Новости, 14.05.2024
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19:06 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/bornkholm-1945982738.html
Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности
Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности - РИА Новости, 14.05.2024
Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности
Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:06
2024-05-14T19:06
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. ВМС США в координации с вооруженными силами Дании провели 3-7 мая на Борнхольме тренировку по переброске и развертыванию мобильного ракетного комплекса. "Что же касается непосредственно Борнхольма, то прежде мирный остров последовательно превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, в комфортную платформу проецирования США угроз для безопасности России", - заявил он газете Jyllands-Posten в связи с прошедшими учениями. Текст комментария приводится в Telegram-канале посольства. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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россия, дания, владимир барбин, нато, в мире
Россия, Дания, Владимир Барбин, НАТО, В мире
Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности

Посол Барбин: остров Борнхольм превращается в источник напряженности на Балтике

CC BY-SA 3.0 / Lilly M / WybrzeżeБорнхольм, Дания
Борнхольм, Дания - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Lilly M / Wybrzeże
Борнхольм, Дания. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
ВМС США в координации с вооруженными силами Дании провели 3-7 мая на Борнхольме тренировку по переброске и развертыванию мобильного ракетного комплекса.
"Что же касается непосредственно Борнхольма, то прежде мирный остров последовательно превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, в комфортную платформу проецирования США угроз для безопасности России", - заявил он газете Jyllands-Posten в связи с прошедшими учениями. Текст комментария приводится в Telegram-канале посольства.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияДанияВладимир БарбинНАТОВ мире
 
 
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