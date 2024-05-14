Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности
Посол Барбин: остров Борнхольм превращается в источник напряженности на Балтике
Борнхольм, Дания. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
ВМС США в координации с вооруженными силами Дании провели 3-7 мая на Борнхольме тренировку по переброске и развертыванию мобильного ракетного комплекса.
"Что же касается непосредственно Борнхольма, то прежде мирный остров последовательно превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, в комфортную платформу проецирования США угроз для безопасности России", - заявил он газете Jyllands-Posten в связи с прошедшими учениями. Текст комментария приводится в Telegram-канале посольства.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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