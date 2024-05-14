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Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности

Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности - РИА Новости, 14.05.2024

Посол России в Дании назвал остров Борнхольм источником нестабильности

Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:06

2024-05-14T19:06

2024-05-14T19:06

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Датский остров Борнхольм превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. ВМС США в координации с вооруженными силами Дании провели 3-7 мая на Борнхольме тренировку по переброске и развертыванию мобильного ракетного комплекса. "Что же касается непосредственно Борнхольма, то прежде мирный остров последовательно превращается в источник генерирования напряженности и нестабильности в Балтийском регионе, в комфортную платформу проецирования США угроз для безопасности России", - заявил он газете Jyllands-Posten в связи с прошедшими учениями. Текст комментария приводится в Telegram-канале посольства. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

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Кирилл Волков

россия, дания, владимир барбин, нато, в мире