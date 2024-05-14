https://ria.ru/20240514/boepripasy-1945907189.html

В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов

В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2024

В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов

Сотрудники Росгвардии обнаружили более 6 тысяч боеприпасов для сброса с БПЛА в замаскированном схроне на брошенных позициях ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:49

2024-05-14T15:49

2024-05-14T15:54

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили более 6 тысяч боеприпасов для сброса с БПЛА в замаскированном схроне на брошенных позициях ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Вооружение и боеприпасы противника обнаружены росгвардейцами в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в замаскированном схроне на брошенных позициях украинских боевиков в ЛНР. В схроне обнаружено более 6 тысяч снарядов, подготовленных к сбросу с БПЛА", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в схроне было также обнаружено различное гранатометное вооружение, стрелковые боеприпасы различных калибров и ручные гранаты. "Из незаконного оборота изъято 4 огнемета РПО-А "Шмель", 12 ручных гранатометов и более 140 выстрелов к ним, порядка 7 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, более 200 ручных гранат и 135 запалов к ним", - добавили в силовом ведомстве.

https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины