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В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов
В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов - РИА Новости, 14.05.2024
В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов
Сотрудники Росгвардии обнаружили более 6 тысяч боеприпасов для сброса с БПЛА в замаскированном схроне на брошенных позициях ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:49
2024-05-14T15:49
2024-05-14T15:54
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили более 6 тысяч боеприпасов для сброса с БПЛА в замаскированном схроне на брошенных позициях ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Вооружение и боеприпасы противника обнаружены росгвардейцами в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в замаскированном схроне на брошенных позициях украинских боевиков в ЛНР. В схроне обнаружено более 6 тысяч снарядов, подготовленных к сбросу с БПЛА", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в схроне было также обнаружено различное гранатометное вооружение, стрелковые боеприпасы различных калибров и ручные гранаты. "Из незаконного оборота изъято 4 огнемета РПО-А "Шмель", 12 ручных гранатометов и более 140 выстрелов к ним, порядка 7 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, более 200 ручных гранат и 135 запалов к ним", - добавили в силовом ведомстве.
https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР на брошенных позициях ВСУ нашли более шести тысяч боеприпасов
В ЛНР обнаружили более шести тысяч снарядов в схроне на брошенных позициях ВСУ