https://ria.ru/20240514/boegolovki-1945750230.html

В США предложили запрет на снятие с вооружения термоядерных боеголовок

В США предложили запрет на снятие с вооружения термоядерных боеголовок - РИА Новости, 14.05.2024

В США предложили запрет на снятие с вооружения термоядерных боеголовок

Палата представителей конгресса США предлагает в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года, запретить снимать с вооружения устаревшие... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:12

2024-05-14T00:12

2024-05-14T00:12

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китай

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает в 2025 финансовом году, который начнется с 1 октября текущего года, запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки W76-2, говорится в проекте оборонного бюджета, определяющего цели будущих расходов. "Данный раздел запретит Национальному агентству по ядерной безопасности (NNSA) проводить реконверсию или снимать с вооружения боеголовки W76-2", - указано в документе. При этом уточняется, что в запрете предусмотрено исключение в том случае, если руководство NNSA подтвердит в конгрессе, что "Россия и Китай не обладают аналогичными возможностями, а также что у министерства обороны нет действительно военной потребности в боеголовке W76–2". Американские термоядерные боеголовки W76 размещаются на баллистических ракетах в подводных лодках ВМС США.

https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html

https://ria.ru/20231027/bomba-1905739617.html

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в мире, сша, китай