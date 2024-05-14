https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945889561.html

Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году

Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2024

Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году

В 2025 году в Липецкой области будет благоустроено 27 общественных территорий для отдыха, игр и занятий спортом, выбор сделали сами жители области в ходе... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:03

2024-05-14T15:03

2024-05-14T15:03

липецкая область

елец

игорь артамонов

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 14 мая - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области будет благоустроено 27 общественных территорий для отдыха, игр и занятий спортом, выбор сделали сами жители области в ходе четвертого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что голосование, организованное в этом году в четвертый раз в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", проходило с 15 марта по 30 апреля включительно. В нем приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области старше 14 лет. Как отметил Артамонов, для обсуждения было предложено более 60 пространств в восьми городах региона, в результате было выбрано 27 объектов. Это парки, аллеи, скверы, детские игровые зоны, пляж в Чаплыгине и набережная на берегу реки Быстрая Сосна в Ельце. Работы на всех пространствах начнутся в 2025 году. "В 2024 году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе преобразятся 105 территорий, около 30 из которых выбрали жители региона в рамках Всероссийского голосования в прошлом году", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240423/raskhody-1941802734.html

елец

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Артем Смирнов

елец, игорь артамонов, благоустройство