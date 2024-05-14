https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945889561.html
Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году
Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2024
Липчане выбрали около 30 зон для благоустройства в 2025 году
В 2025 году в Липецкой области будет благоустроено 27 общественных территорий для отдыха, игр и занятий спортом, выбор сделали сами жители области в ходе... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:03
2024-05-14T15:03
2024-05-14T15:03
липецкая область
елец
игорь артамонов
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
ЛИПЕЦК, 14 мая - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области будет благоустроено 27 общественных территорий для отдыха, игр и занятий спортом, выбор сделали сами жители области в ходе четвертого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что голосование, организованное в этом году в четвертый раз в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", проходило с 15 марта по 30 апреля включительно. В нем приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области старше 14 лет. Как отметил Артамонов, для обсуждения было предложено более 60 пространств в восьми городах региона, в результате было выбрано 27 объектов. Это парки, аллеи, скверы, детские игровые зоны, пляж в Чаплыгине и набережная на берегу реки Быстрая Сосна в Ельце. Работы на всех пространствах начнутся в 2025 году. "В 2024 году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе преобразятся 105 территорий, около 30 из которых выбрали жители региона в рамках Всероссийского голосования в прошлом году", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20240423/raskhody-1941802734.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов, Благоустройство
ЛИПЕЦК, 14 мая - РИА Новости. В 2025 году в Липецкой области будет благоустроено 27 общественных территорий для отдыха, игр и занятий спортом, выбор сделали сами жители области в ходе четвертого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что голосование, организованное в этом году в четвертый раз в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", проходило с 15 марта по 30 апреля включительно. В нем приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области старше 14 лет.
Как отметил Артамонов, для обсуждения было предложено более 60 пространств в восьми городах региона, в результате было выбрано 27 объектов. Это парки, аллеи, скверы, детские игровые зоны, пляж в Чаплыгине и набережная на берегу реки Быстрая Сосна в Ельце
. Работы на всех пространствах начнутся в 2025 году.
"В 2024 году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе преобразятся 105 территорий, около 30 из которых выбрали жители региона в рамках Всероссийского голосования в прошлом году", – прокомментировал Артамонов.