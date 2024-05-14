https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945884620.html

Луценко обсудил с вологжанами благоустройство улицы Баранковской в Вологде

Луценко обсудил с вологжанами благоустройство улицы Баранковской в Вологде - РИА Новости, 14.05.2024

Луценко обсудил с вологжанами благоустройство улицы Баранковской в Вологде

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обсудил с жителями Вологды вопросы комплексного благоустройства улицы Баранковской,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:53

2024-05-14T14:53

2024-05-14T16:16

вологодская область

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обсудил с жителями Вологды вопросы комплексного благоустройства улицы Баранковской, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как сообщается, уже несколько лет жители частного сектора и дачники добиваются у городских властей ремонта и освещения дороги, установки автобусных остановок и газификации домов. После коллективного обращения к Луценко, он организовал встречу заявителей, представителей правительства области, городской администрации и специалистов газовой отрасли в Штабе общественной поддержки. Как рассказала одна из авторов обращения Ирина Горбунова, в позапрошлом году была приведена в порядок дорога от остановки Баранковская до Розочки, однако со временем стали появляться ямы и трещины. Сейчас, по словам и. о. мэра Вологды Андрея Накрошаева, полоса, идущая от города отремонтирована "жидким асфальтом", а встречное направление будет доделано в течение недели. Горбунова поблагодарила за текущий ремонт и попросила включить дорогу в план капитального ремонта. Женщина уточнила, что по этой дороге круглый год ездят автобусы, но отсутствуют некоторые остановки, пассажирам даже негде укрыться от непогоды. "Сейчас в городе идет замена остановок на "умные комплексы", и думаю, старые конструкции можно будет установить там, где позволяет площадь. Мы выедем на место, и посмотрим, что можно сделать уже сейчас, не дожидаясь большого ремонта дороги", - цитирует пресс-служба Накрошаева. Также активисты попросили провести вдоль дороги оканавливание, так как территория периодически подтапливается, а канавы на протяжении 40 лет не обслуживались. По словам и. о. мэра, уже в этом году эти работы будут проведены. Еще одна просьба – прогрейдировать дорогу от остановки Розочка до СНТ "Родничок", которая в настоящее время, по словам заявителей, содержится за счет местных жителей. Также в числе проблем - отсутствие табличек с актуальным расписанием автобусов, повышенные тарифы на такси и отсутствие уличных светильников. "Некоторые из озвученных вологжанами вопросов требуют проработки, поэтому по поручению и. о. мэра Андрея Накрошаева специалисты городской администрации до конца недели изучат механизмы решения проблем и определят сроки их реализации", - отметил Луценко. Он добавил, что один из самых актуальных вопросов, поднятых на встрече – это газификация улиц Баранковская, Тепенькинская, Лесная и Речная. "В 2019 году планировалось, что труба будет проложена в 2022-м после разработки проектно-сметной документации. В 2021 году было выделено на разработку ПСД (проектно-сметная документация – ред.)1,4 миллиона рублей, однако до сих пор работы по газификации не проведены. Как отметили специалисты АО "Газпром газораспределения Вологда", сейчас проект проходит экспертизу. Жители хотят услышать четкие сроки газификации. Поэтому направлю официальный запрос генеральному директору компании Юрию Шахбазову с просьбой представить дорожную карту со сроками реализации всех этапов проекта", - резюмировал председатель регионального парламента. Как добавил Луценко, все озвученные на встрече вопросы он возьмет на личный контроль, а как только станут известны сроки и варианты решения обозначенных проблем, заявителям сразу будут отправлены официальные ответы.

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https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html

https://ria.ru/20240418/dorogi-1940827296.html

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Алёна Пава

жкх, вологда, вологодская область, лесной, андрей луценко, газпром, законодательное собрание вологодской области