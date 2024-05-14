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Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу - РИА Новости, 14.05.2024
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12:25 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/biznes-1945817990.html
Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу
Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу - РИА Новости, 14.05.2024
Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу
Более 50 бизнесменов из Приморья примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, где представят продукцию из рыбы, мед, БАДы и сладости, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:25
2024-05-14T12:25
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Более 50 бизнесменов из Приморья примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, где представят продукцию из рыбы, мед, БАДы и сладости, сообщает краевое правительство. "Более 50 предпринимателей из Приморья войдут в состав многоотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет с 13 по 21 мая в столице китайской провинции Хэйлунцзян - Харбине. Они проведут переговоры с китайскими инвесторами и компаниями, а также станут участниками деловой программы восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, на котором в том числе будет представлен стенд края", - говорится в сообщении. Экспозиция Приморья займет почти 100 квадратных метров. Там можно будет купить подарочные наборы БАДов из экстракта трепанга, чаги, медвежьего жира, косметическую продукцию на основе морских соединений, рыбные консервы, морские деликатесы, приморский мед и сладости. Представители Приморья примут участие в пленарном заседании с презентацией инвестиционного потенциала региона и проектов инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, сельского хозяйства и туризма. Российские бизнесмены проведут переговоры с китайскими компаниями. Также состоится тематическая сессия с презентацией "Белой книги" – справочника и путеводителя по межрегиональному сотрудничеству между Приморьем и городом Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. В рамках бизнес-миссии приморская делегация посетит Харбинскую зону технико-экономического освоения, комплексную бондовую зону и торговые сети. По данным правительства Приморья, по итогам 2023 года торговый оборот региона с Китаем вырос на 15%, почти до 9 миллиарда долларов. VIII Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 17 по 21 мая в Харбине. В графике ЭКСПО – деловые мероприятия, выставка-ярмарка "Сделано в России", а также концертная программа.
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твой бизнес – новости, харбин, хэйлунцзян, китай
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Харбин, Хэйлунцзян, Китай

Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Более 50 бизнесменов из Приморья примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, где представят продукцию из рыбы, мед, БАДы и сладости, сообщает краевое правительство.
"Более 50 предпринимателей из Приморья войдут в состав многоотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет с 13 по 21 мая в столице китайской провинции Хэйлунцзян - Харбине. Они проведут переговоры с китайскими инвесторами и компаниями, а также станут участниками деловой программы восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, на котором в том числе будет представлен стенд края", - говорится в сообщении.
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Экспозиция Приморья займет почти 100 квадратных метров. Там можно будет купить подарочные наборы БАДов из экстракта трепанга, чаги, медвежьего жира, косметическую продукцию на основе морских соединений, рыбные консервы, морские деликатесы, приморский мед и сладости.
Представители Приморья примут участие в пленарном заседании с презентацией инвестиционного потенциала региона и проектов инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, сельского хозяйства и туризма. Российские бизнесмены проведут переговоры с китайскими компаниями. Также состоится тематическая сессия с презентацией "Белой книги" – справочника и путеводителя по межрегиональному сотрудничеству между Приморьем и городом Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян.
В рамках бизнес-миссии приморская делегация посетит Харбинскую зону технико-экономического освоения, комплексную бондовую зону и торговые сети.
По данным правительства Приморья, по итогам 2023 года торговый оборот региона с Китаем вырос на 15%, почти до 9 миллиарда долларов.
VIII Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 17 по 21 мая в Харбине. В графике ЭКСПО – деловые мероприятия, выставка-ярмарка "Сделано в России", а также концертная программа.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиХарбинХэйлунцзянКитай
 
 
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