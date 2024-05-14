https://ria.ru/20240514/biznes-1945817990.html

Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу

Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу - РИА Новости, 14.05.2024

Приморский бизнес представит на ЭКСПО в Харбине БАДы, мед и рыбу

Более 50 бизнесменов из Приморья примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, где представят продукцию из рыбы, мед, БАДы и сладости, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:25

2024-05-14T12:25

2024-05-14T12:25

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Более 50 бизнесменов из Приморья примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, где представят продукцию из рыбы, мед, БАДы и сладости, сообщает краевое правительство. "Более 50 предпринимателей из Приморья войдут в состав многоотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет с 13 по 21 мая в столице китайской провинции Хэйлунцзян - Харбине. Они проведут переговоры с китайскими инвесторами и компаниями, а также станут участниками деловой программы восьмого Российско-Китайского ЭКСПО, на котором в том числе будет представлен стенд края", - говорится в сообщении. Экспозиция Приморья займет почти 100 квадратных метров. Там можно будет купить подарочные наборы БАДов из экстракта трепанга, чаги, медвежьего жира, косметическую продукцию на основе морских соединений, рыбные консервы, морские деликатесы, приморский мед и сладости. Представители Приморья примут участие в пленарном заседании с презентацией инвестиционного потенциала региона и проектов инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, сельского хозяйства и туризма. Российские бизнесмены проведут переговоры с китайскими компаниями. Также состоится тематическая сессия с презентацией "Белой книги" – справочника и путеводителя по межрегиональному сотрудничеству между Приморьем и городом Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. В рамках бизнес-миссии приморская делегация посетит Харбинскую зону технико-экономического освоения, комплексную бондовую зону и торговые сети. По данным правительства Приморья, по итогам 2023 года торговый оборот региона с Китаем вырос на 15%, почти до 9 миллиарда долларов. VIII Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 17 по 21 мая в Харбине. В графике ЭКСПО – деловые мероприятия, выставка-ярмарка "Сделано в России", а также концертная программа.

https://ria.ru/20240513/magazin-1945569917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, харбин, хэйлунцзян, китай