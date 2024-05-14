https://ria.ru/20240514/biznes-1945771493.html

"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу

"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу - РИА Новости, 14.05.2024

"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу

Абсолютное большинство россиян доверяют отечественному бизнесу, говорится в исследовании, проведенном "Деловой Россией" совместно с Общественной палатой РФ и... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:28

2024-05-14T08:28

2024-05-14T08:28

россия

деловая россия

аналитический центр нафи

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян доверяют отечественному бизнесу, говорится в исследовании, проведенном "Деловой Россией" совместно с Общественной палатой РФ и Аналитическим центром НАФИ. "В российском обществе превалирует позитивная тональность восприятия российского бизнеса – 82% опрошенных респондентов среди населения отмечают, что словосочетание "российский бизнес" вызывает у них положительные ассоциации", - говорится в исследовании. При этом, указывается в нем, сами предприниматели более консервативно оценивают доверие общества к бизнесу – максимальные или близкие к ним оценки дали лишь 57% респондентов, но абсолютных пессимистов, кто совсем не ощущает к себе доверия граждан, не выявлено. Согласно данным исследования, выше всего доля тех, кто воспринимает данное понятие - "российский бизнес" - исключительно в положительной коннотации, среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Кроме того, такое восприятие более характерно для мужчин и тех, кто обладает опытом ведения предпринимательской деятельности, а также тех граждан, кто обладает высоким уровнем дохода. По мнению опрошенных граждан, высокое качество предоставляемых товаров и услуг является ключевым фактором, влияющим на формирование положительного отношения общества к российскому бизнесу. "Также в топ-3 рейтинга составляющих позитивного восприятия бизнеса входит факт производства товаров и услуг на территории России и влияние производимых товаров и услуг на повышение качества жизни населения", - подчеркивается в исследовании. Опрошенные предприниматели также назвали высокое качество услуг и товаров решающим фактором. Вместе с тем бизнес выделил другие аспекты развития: заботу компаний о своих клиентах и о сотрудниках. Исследование проведено в марте-апреле среди взрослого населения страны в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1 600 граждан и более 700 предпринимателей "Деловой России".

https://ria.ru/20240425/putin-1942290730.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, деловая россия, аналитический центр нафи