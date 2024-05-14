https://ria.ru/20240514/biznes-1945771493.html
"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу
"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу - РИА Новости, 14.05.2024
"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу
Абсолютное большинство россиян доверяют отечественному бизнесу, говорится в исследовании, проведенном "Деловой Россией" совместно с Общественной палатой РФ и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:28
2024-05-14T08:28
2024-05-14T08:28
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян доверяют отечественному бизнесу, говорится в исследовании, проведенном "Деловой Россией" совместно с Общественной палатой РФ и Аналитическим центром НАФИ. "В российском обществе превалирует позитивная тональность восприятия российского бизнеса – 82% опрошенных респондентов среди населения отмечают, что словосочетание "российский бизнес" вызывает у них положительные ассоциации", - говорится в исследовании. При этом, указывается в нем, сами предприниматели более консервативно оценивают доверие общества к бизнесу – максимальные или близкие к ним оценки дали лишь 57% респондентов, но абсолютных пессимистов, кто совсем не ощущает к себе доверия граждан, не выявлено. Согласно данным исследования, выше всего доля тех, кто воспринимает данное понятие - "российский бизнес" - исключительно в положительной коннотации, среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Кроме того, такое восприятие более характерно для мужчин и тех, кто обладает опытом ведения предпринимательской деятельности, а также тех граждан, кто обладает высоким уровнем дохода. По мнению опрошенных граждан, высокое качество предоставляемых товаров и услуг является ключевым фактором, влияющим на формирование положительного отношения общества к российскому бизнесу. "Также в топ-3 рейтинга составляющих позитивного восприятия бизнеса входит факт производства товаров и услуг на территории России и влияние производимых товаров и услуг на повышение качества жизни населения", - подчеркивается в исследовании. Опрошенные предприниматели также назвали высокое качество услуг и товаров решающим фактором. Вместе с тем бизнес выделил другие аспекты развития: заботу компаний о своих клиентах и о сотрудниках. Исследование проведено в марте-апреле среди взрослого населения страны в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1 600 граждан и более 700 предпринимателей "Деловой России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, деловая россия, аналитический центр нафи
Россия, Деловая Россия, Аналитический центр НАФИ
"Деловая Россия" узнала, как россияне относятся к отечественному бизнесу
"Деловая Россия": большинство россиян доверяют отечественному бизнесу
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян доверяют отечественному бизнесу, говорится в исследовании, проведенном "Деловой Россией"
совместно с Общественной палатой РФ и Аналитическим центром НАФИ.
"В российском обществе превалирует позитивная тональность восприятия российского бизнеса – 82% опрошенных респондентов среди населения отмечают, что словосочетание "российский бизнес" вызывает у них положительные ассоциации", - говорится в исследовании. При этом, указывается в нем, сами предприниматели более консервативно оценивают доверие общества к бизнесу – максимальные или близкие к ним оценки дали лишь 57% респондентов, но абсолютных пессимистов, кто совсем не ощущает к себе доверия граждан, не выявлено.
Согласно данным исследования, выше всего доля тех, кто воспринимает данное понятие - "российский бизнес" - исключительно в положительной коннотации, среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Кроме того, такое восприятие более характерно для мужчин и тех, кто обладает опытом ведения предпринимательской деятельности, а также тех граждан, кто обладает высоким уровнем дохода.
По мнению опрошенных граждан, высокое качество предоставляемых товаров и услуг является ключевым фактором, влияющим на формирование положительного отношения общества к российскому бизнесу. "Также в топ-3 рейтинга составляющих позитивного восприятия бизнеса входит факт производства товаров и услуг на территории России и влияние производимых товаров и услуг на повышение качества жизни населения", - подчеркивается в исследовании.
Опрошенные предприниматели также назвали высокое качество услуг и товаров решающим фактором. Вместе с тем бизнес выделил другие аспекты развития: заботу компаний о своих клиентах и о сотрудниках.
Исследование проведено в марте-апреле среди взрослого населения страны в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1 600 граждан и более 700 предпринимателей "Деловой России".