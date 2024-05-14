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Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 14.05.2024
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14:06 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/biryukov-1945868079.html
Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов
Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 14.05.2024
Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский 131" в районах Обручевский и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:06
2024-05-14T14:06
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский 131" в районах Обручевский и Тропарево-Никулино в столице, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят силовые кабели, трубопроводы отопления и водоснабжения и линии связи. Провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинский 131", что позволило продлить срок его безопасной эксплуатации на несколько десятков лет и обеспечить надежное снабжение потребителей энергоресурсами", - отметил Бирюков Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация сооружений проходила в несколько этапов. "В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций и замене технологических металлоконструкций. В итоге восстановили 67 ребер плит перекрытий коллекторов, более 20 километров гидроизоляции межпанельных швов, заменили 260 тонн кабельных металлоконструкций на новые со специальной антикоррозийной защитой. На финальном этапе обновили системы водоудаления и вентиляции", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров. В этом году пройдут работы по капитальному ремонту и модернизации 18 коммуникационных коллекторов.
https://ria.ru/20240514/gorkhozyaystvo-1945831884.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский 131" в районах Обручевский и Тропарево-Никулино в столице, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят силовые кабели, трубопроводы отопления и водоснабжения и линии связи. Провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинский 131", что позволило продлить срок его безопасной эксплуатации на несколько десятков лет и обеспечить надежное снабжение потребителей энергоресурсами", - отметил Бирюков
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Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация сооружений проходила в несколько этапов.
"В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций и замене технологических металлоконструкций. В итоге восстановили 67 ребер плит перекрытий коллекторов, более 20 километров гидроизоляции межпанельных швов, заменили 260 тонн кабельных металлоконструкций на новые со специальной антикоррозийной защитой. На финальном этапе обновили системы водоудаления и вентиляции", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров. В этом году пройдут работы по капитальному ремонту и модернизации 18 коммуникационных коллекторов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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