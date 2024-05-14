https://ria.ru/20240514/biryukov-1945868079.html

Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов

Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 14.05.2024

Бирюков: в Москве завершена модернизация коммуникационных коллекторов

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский 131" в районах Обручевский и... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:06

2024-05-14T14:06

2024-05-14T14:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию комплекса коммуникационных коллекторов "Ленинский 131" в районах Обручевский и Тропарево-Никулино в столице, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков. "В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят силовые кабели, трубопроводы отопления и водоснабжения и линии связи. Провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинский 131", что позволило продлить срок его безопасной эксплуатации на несколько десятков лет и обеспечить надежное снабжение потребителей энергоресурсами", - отметил Бирюков Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация сооружений проходила в несколько этапов. "В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций и замене технологических металлоконструкций. В итоге восстановили 67 ребер плит перекрытий коллекторов, более 20 километров гидроизоляции межпанельных швов, заменили 260 тонн кабельных металлоконструкций на новые со специальной антикоррозийной защитой. На финальном этапе обновили системы водоудаления и вентиляции", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров. В этом году пройдут работы по капитальному ремонту и модернизации 18 коммуникационных коллекторов.

https://ria.ru/20240514/gorkhozyaystvo-1945831884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы