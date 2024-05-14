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В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Пучково"
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Пучково" - РИА Новости, 14.05.2024
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Пучково"
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:37
2024-05-14T11:37
2024-05-14T11:37
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Пучково" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что результатом реконструкции очистных сооружений "Пучково" станет повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение необходимого резерва мощностей. "В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проведем с применением самых современных технологий. Это позволит вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения и перекачивать весь принимаемый сток на очистные городского округа Троицк. Для исключения неприятных запахов смонтируем высокомощные газоочистные установки", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что при проведении работ предпочтение отдается оборудованию и материалам отечественного производства. Все ключевые узлы и механизмы производятся в столичном регионе, а диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения. -0-
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Общество, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Троицк, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Пучково"
Бирюков: в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Пучково"