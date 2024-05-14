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Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким - РИА Новости, 14.05.2024
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14:05 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/bezrabotitsa-1945867559.html
Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким
Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким - РИА Новости, 14.05.2024
Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким
Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:05
2024-05-14T14:05
экономика
россия
максим решетников
безработица
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме. Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.
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экономика, россия, максим решетников, безработица
Экономика, Россия, Максим Решетников, Безработица
Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким

Решетников: экономика развивается при аномально низком уровне безработицы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников.
"Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.
Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковБезработица
 
 
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