https://ria.ru/20240514/bezrabotitsa-1945867559.html

Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким

Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким - РИА Новости, 14.05.2024

Решетников назвал уровень безработицы в России аномально низким

Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:05

2024-05-14T14:05

2024-05-14T14:05

экономика

россия

максим решетников

безработица

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России стал аномально низким, но экономика развивается при нем уже два года, заявил кандидат на должность министра экономического развития России Максим Решетников. "Наша экономика все-таки развивается уже два года при низком для нас уровне безработицы, который, можно сказать, уже аномально низкий", - сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме. Он подчеркнул, что рост экономики в условиях низкой безработицы говорит о том, что рынок труда в России гибкий.

https://ria.ru/20240514/bezrabotnye-1599982658.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, максим решетников, безработица