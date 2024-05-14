https://ria.ru/20240514/bespilotnik-1945870887.html

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 14.05.2024

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:21

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."14 мая около 13.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945860269.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия