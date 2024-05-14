https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html

Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы

Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы

Все передовые разработки и эффективные подходы, имеющиеся в России, должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил, заявил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:50

2024-05-14T14:50

2024-05-14T15:02

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все передовые разработки и эффективные подходы, имеющиеся в России, должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945885655.html

россия

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2024

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андрей белоусов, россия