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Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы - РИА Новости, 14.05.2024
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14:50 14.05.2024 (обновлено: 15:02 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945883245.html
Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы
Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы
Все передовые разработки и эффективные подходы, имеющиеся в России, должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:50
2024-05-14T15:02
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все передовые разработки и эффективные подходы, имеющиеся в России, должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов."Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
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андрей белоусов, россия
Андрей Белоусов, Россия
Белоусов рассказал, что должно работать на достижение победы

Белоусов: все, что есть эффективного, должно работать на достижение победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все передовые разработки и эффективные подходы, имеющиеся в России, должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
Белоусов: Осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность
Вчера, 14:56
 
Андрей БелоусовРоссия
 
 
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