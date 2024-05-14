https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html

Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным

Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным

Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:41

2024-05-14T14:41

2024-05-14T14:54

андрей белоусов

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html

россия

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Дарья Буймова

андрей белоусов, безопасность, россия