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Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным - РИА Новости, 14.05.2024
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14:41 14.05.2024 (обновлено: 14:54 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:54
андрей белоусов
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
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андрей белоусов, безопасность, россия
Андрей Белоусов, Безопасность, Россия
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным

Белоусов: есть вопросы с выплатами денежного довольствия военным и жильем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Андрей БелоусовБезопасностьРоссия
 
 
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