https://ria.ru/20240514/belousov-1945879473.html
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:41
2024-05-14T14:54
андрей белоусов
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей белоусов, безопасность, россия
Андрей Белоусов, Безопасность, Россия
Белоусов рассказал о проблемах с выплатами денежного довольствия военным
Белоусов: есть вопросы с выплатами денежного довольствия военным и жильем
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Есть вопросы, связанные со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих и их жилищным обеспечением, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Есть вопросы, связанные со своевременностью выплаты денежного довольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", - сказал Белоусов в ходе консультаций в Совфеде.