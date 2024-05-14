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Над территорией Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 14.05.2024
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06:02 14.05.2024 (обновлено: 06:15 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html
Над территорией Белгородской области сбили несколько целей
Над территорией Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 14.05.2024
Над территорией Белгородской области сбили несколько целей
ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительной информации, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:02
2024-05-14T06:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительной информации, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В 04.58 мск губернатор объявлял в Белгороде ракетную опасность, она продлилась 28 минут."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.Отмечается, что повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также есть повреждение на линии электропередачи, которую аварийные службы подключают на резерв."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Над территорией Белгородской области сбили несколько целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью несколько целей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительной информации, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В 04.58 мск губернатор объявлял в Белгороде ракетную опасность, она продлилась 28 минут.
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также есть повреждение на линии электропередачи, которую аварийные службы подключают на резерв.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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