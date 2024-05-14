https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html

Над территорией Белгородской области сбили несколько целей

Над территорией Белгородской области сбили несколько целей - РИА Новости, 14.05.2024

Над территорией Белгородской области сбили несколько целей

ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительной информации, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:02

2024-05-14T06:02

2024-05-14T06:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ПВО сбила в Белгородской области несколько целей, по предварительной информации, одна женщина получила осколочное ранение позвоночника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В 04.58 мск губернатор объявлял в Белгороде ракетную опасность, она продлилась 28 минут."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.Отмечается, что повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также есть повреждение на линии электропередачи, которую аварийные службы подключают на резерв."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html

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