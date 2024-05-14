https://ria.ru/20240514/belgorod-1945788081.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:05
2024-05-14T11:05
2024-05-14T11:15
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - написал Гладков в своем Telegram-канале . Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
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белгородский район
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - написал Гладков в своем Telegram-канале .
Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.