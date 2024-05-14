https://ria.ru/20240514/bagreeva-1945692871.html

Багреева: в первом квартале в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек

Багреева: в первом квартале в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек - РИА Новости, 14.05.2024

Багреева: в первом квартале в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек

В Москве в первом квартале 2024 года выдали 8,5 тысячи кредитов по семейной ипотеке суммарно на 76,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра столицы, глава... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

москва

ипотека

мария багреева

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Москве в первом квартале 2024 года выдали 8,5 тысячи кредитов по семейной ипотеке суммарно на 76,5 миллиарда рублей, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом квартале этого года в столице выдано почти на 30% больше таких кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 32%. Москва лидирует среди регионов по этой программе: по итогам первого квартала на столицу приходится 12% выданных в России займов и пятая часть их объема", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Она напомнила, что семейная ипотека является единственной льготной программой, дающей возможность рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. Так, в январе-марте заемщики рефинансировали 225 кредитов или почти 3% от выданных займов на сумму почти 1,3 миллиарда рублей."В первом квартале три программы – льготная ипотека с господдержкой, семейная и IT-ипотека – составили около 78% от выданных в Москве ипотечных займов. Это более чем на 10 процентных пунктов выше, чем год назад. При этом почти 57% в общем объеме льготных кредитов пришлось на семейную ипотеку", – уточнила заммэра.Программа семейной ипотеки должна завершиться 1 июля 2024 года, однако президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года. Воспользоваться программой могут семьи с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

https://ria.ru/20240508/ekonomika-1944711027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ипотека, мария багреева