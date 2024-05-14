https://ria.ru/20240514/aziya-1945775197.html

Запад стремится овладеть ресурсами Средней Азии, заявил Галузин

Запад стремится овладеть ресурсами Средней Азии, заявил Галузин - РИА Новости, 14.05.2024

Запад стремится овладеть ресурсами Средней Азии, заявил Галузин

Запад, стремящийся овладеть ресурсами и логистическими маршрутами в Средней Азии, перестанет нуждаться в правительствах региона после достижения своих целей,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:01

2024-05-14T09:01

2024-05-14T09:56

михаил галузин

средняя азия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад, стремящийся овладеть ресурсами и логистическими маршрутами в Средней Азии, перестанет нуждаться в правительствах региона после достижения своих целей, возникнет угроза цветных революций, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контроль над пролегающими в нем транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства государств Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно, во весь рост заявит о себе угроза цветных революций, которые, как известно, широко практикуются Западом", - сказал Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай". Он отметил, что на этом фоне РФ остается надежным партнером стран региона, отстаивающим их право на развитие в соответствии с национальными интересами.

https://ria.ru/20231214/popytki-1915792996.html

средняя азия

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил галузин, средняя азия, россия, вашингтон (штат), в мире