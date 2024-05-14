Запад стремится овладеть ресурсами Средней Азии, заявил Галузин
Галузин: власти Средней Азии станут ненужными Западу, когда он достигнет целей
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад, стремящийся овладеть ресурсами и логистическими маршрутами в Средней Азии, перестанет нуждаться в правительствах региона после достижения своих целей, возникнет угроза цветных революций, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контроль над пролегающими в нем транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства государств Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно, во весь рост заявит о себе угроза цветных революций, которые, как известно, широко практикуются Западом", - сказал Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай".
Он отметил, что на этом фоне РФ остается надежным партнером стран региона, отстаивающим их право на развитие в соответствии с национальными интересами.
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