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Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 14.05.2024 (обновлено: 09:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/avtomobil-1945764118.html
Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами
Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами - РИА Новости, 14.05.2024
Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами
Бойцы российской группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:13
2024-05-14T09:05
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые передвигались на нем, получили ранения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Фото и видео подбитого автомобиля имеются в распоряжении РИА Новости. Собеседник агентства показал машину, подбитую в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении. "Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили", – сказал собеседник агентства. По его словам, в Тоненьком среди прочих подразделений ВСУ мог стоять националистический диверсионный отряд "Кракен". "Точно не скажу (какие именно подразделения находились – ред.), но в этих же местах с "тяжелого" "трехсотого" (раненого – ред.) украинца сняли шеврон "Кракен", он оказался очень "тяжелым" и не выжил", – рассказал собеседник агентства. Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" было сформировано в марте 2022 года запрещенной в России террористической организацией "Азов"* совместно с главным управлением разведки минобороны Украины. Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными. О взятии под контроль поселка Тоненькое Минобороны России сообщило в конце марта 2024 года.*Запрещенная в России террористическая организация.
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7 495 645-6601
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353
60
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60
Уничтоженный автомобиль с британскими номерами в ходе штурма села Тоненькое в ДНР
Бойцы группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые передвигались на нем, ранены, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, В мире
Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами

ВС России в ходе штурма Тоненького уничтожили машину с британскими номерами

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые передвигались на нем, получили ранения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Фото и видео подбитого автомобиля имеются в распоряжении РИА Новости.
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Собеседник агентства показал машину, подбитую в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении.
"Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в Тоненьком среди прочих подразделений ВСУ мог стоять националистический диверсионный отряд "Кракен".
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"Точно не скажу (какие именно подразделения находились – ред.), но в этих же местах с "тяжелого" "трехсотого" (раненого – ред.) украинца сняли шеврон "Кракен", он оказался очень "тяжелым" и не выжил", – рассказал собеседник агентства.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" было сформировано в марте 2022 года запрещенной в России террористической организацией "Азов"* совместно с главным управлением разведки минобороны Украины.
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Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
О взятии под контроль поселка Тоненькое Минобороны России сообщило в конце марта 2024 года.

*Запрещенная в России террористическая организация.
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