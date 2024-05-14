https://ria.ru/20240514/avtomobil-1945764118.html

Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами

Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами - РИА Новости, 14.05.2024

Источник: боевики ВСУ передвигались в ДНР на машине с британскими номерами

Бойцы российской группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:13

2024-05-14T06:13

2024-05-14T09:05

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые передвигались на нем, получили ранения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Фото и видео подбитого автомобиля имеются в распоряжении РИА Новости. Собеседник агентства показал машину, подбитую в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении. "Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили", – сказал собеседник агентства. По его словам, в Тоненьком среди прочих подразделений ВСУ мог стоять националистический диверсионный отряд "Кракен". "Точно не скажу (какие именно подразделения находились – ред.), но в этих же местах с "тяжелого" "трехсотого" (раненого – ред.) украинца сняли шеврон "Кракен", он оказался очень "тяжелым" и не выжил", – рассказал собеседник агентства. Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" было сформировано в марте 2022 года запрещенной в России террористической организацией "Азов"* совместно с главным управлением разведки минобороны Украины. Его командир Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными. О взятии под контроль поселка Тоненькое Минобороны России сообщило в конце марта 2024 года.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html

https://radiosputnik.ru/20240405/bronemashina-1937980332.html

https://radiosputnik.ru/20231105/leopard-1907536975.html

https://radiosputnik.ru/20240411/vsu-1939320793.html

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Уничтоженный автомобиль с британскими номерами в ходе штурма села Тоненькое в ДНР Бойцы группировки войск "Центр" в ходе штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами, украинские боевики, которые передвигались на нем, ранены, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. 2024-05-14T06:13 true PT1M26S

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в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины