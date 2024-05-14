https://ria.ru/20240514/avtobus-1945935590.html

В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса

В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса - РИА Новости, 14.05.2024

В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса

Два пассажира выпали из междугороднего автобуса в Чебоксарах, у которого открылись на ходу двери, водитель был трезв, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:55

2024-05-14T16:55

2024-05-14T17:10

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чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Два пассажира выпали из междугороднего автобуса в Чебоксарах, у которого открылись на ходу двери, водитель был трезв, сообщает МВД Чувашии. Инцидент произошел во вторник утром возле остановки общественного транспорта. "По предварительным данным, водитель автобуса №331 маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" открыл двери во время движения, в результате чего два пассажира автобуса выпали из салона. 43-летний мужчина и 20-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров при наличии 20 сидячих мест. "В отношении 55-летнего водителя маршрутного автобуса сотрудники чебоксарской Госавтоинспекции составили административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью". Мужчину освидетельствовали, трезв", - отмечается в сообщении.

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происшествия, авто, чебоксары, россия