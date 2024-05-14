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В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса - РИА Новости, 14.05.2024
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16:55 14.05.2024 (обновлено: 17:10 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/avtobus-1945935590.html
В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса
В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса - РИА Новости, 14.05.2024
В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса
Два пассажира выпали из междугороднего автобуса в Чебоксарах, у которого открылись на ходу двери, водитель был трезв, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:55
2024-05-14T17:10
происшествия
авто
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Два пассажира выпали из междугороднего автобуса в Чебоксарах, у которого открылись на ходу двери, водитель был трезв, сообщает МВД Чувашии. Инцидент произошел во вторник утром возле остановки общественного транспорта. "По предварительным данным, водитель автобуса №331 маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" открыл двери во время движения, в результате чего два пассажира автобуса выпали из салона. 43-летний мужчина и 20-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров при наличии 20 сидячих мест. "В отношении 55-летнего водителя маршрутного автобуса сотрудники чебоксарской Госавтоинспекции составили административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью". Мужчину освидетельствовали, трезв", - отмечается в сообщении.
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происшествия, авто, чебоксары, россия
Происшествия, Авто, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах два пассажира на ходу выпали из автобуса

В Чебоксарах два пассажира выпали из автобуса, у которого открылись двери

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Два пассажира выпали из междугороднего автобуса в Чебоксарах, у которого открылись на ходу двери, водитель был трезв, сообщает МВД Чувашии.
Инцидент произошел во вторник утром возле остановки общественного транспорта.
«
"По предварительным данным, водитель автобуса №331 маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" открыл двери во время движения, в результате чего два пассажира автобуса выпали из салона. 43-летний мужчина и 20-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров при наличии 20 сидячих мест.
"В отношении 55-летнего водителя маршрутного автобуса сотрудники чебоксарской Госавтоинспекции составили административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью". Мужчину освидетельствовали, трезв", - отмечается в сообщении.
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