https://ria.ru/20240514/avstriya-1945926733.html

В Австрии маньяка Фритцля перевели в обычную тюрьму

В Австрии маньяка Фритцля перевели в обычную тюрьму - РИА Новости, 14.05.2024

В Австрии маньяка Фритцля перевели в обычную тюрьму

Австрийский суд удовлетворил просьбу защиты 89-летнего маньяка Йозефа Фритцля, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, о переводе из... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:40

2024-05-14T16:40

2024-05-14T16:40

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интерпол

австрия

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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Австрийский суд удовлетворил просьбу защиты 89-летнего маньяка Йозефа Фритцля, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, о переводе из психиатрической лечебницы для преступников в обычную тюрьму, сообщил телеканал OE24. "Согласно письменному решению регионального суда (австрийского города) Кремс-ан-дер-Донау, вынесенному в понедельник, 13 мая 2024 года, и переданному во вторник, Йозефа Фритцля можно перевести… в обычную тюрьму", - отметил портал австрийского телеканала. Уточняется, что Фритцль с 2009 года содержался в учреждение для психически нездоровых правонарушителей. Согласно решению суда, 89-летний заключенный больше не считается опасным, и необходимость в его содержании в психиатрическом центре отпадает. В решении также упоминается прогрессирующее слабоумие и ухудшение физического состояния. По словам его адвоката Астрид Вагнер, возвращение Фритцля на свободу - лишь вопрос времени. "Возможно, это всего лишь вопрос нескольких месяцев", - сказала Вагнер в интервью OE24. По мнению адвоката, в 2025 году это вполне возможно. Фритцль в 2009 признал свою вину в совершении преступлений. Нашумевшая на весь мир история началась в апреле 2008 года, когда в больницу города Амштеттен в тяжелом состоянии с непонятными болевыми симптомами была доставлена девушка Керстин. При ней была записка с просьбой оказать медицинскую помощь. Врачи терялись в догадках о характере заболевания и обратились "через общественность" с призывом, чтобы откликнулась ее мать, которая могла бы прояснить болезнь. Через неделю полиция вышла на ее мать - 42-летнюю Элизабет. Она, по свидетельству полиции, находилась в очень плохом психическом и физическом состоянии. Показания она согласилась дать лишь после долгих разговоров и заверений, что никогда больше не будет вынуждена контактировать со своим отцом. Тогда и началось расследование этого дела. Как выяснилось, Фритцль использовал Элизабет в качестве сексуальной рабыни с 11 лет, а 28 августа 1984 года одурманил ее успокоительными средствами, заманил в подвал и, надев на нее наручники, запер в помещении. С тех пор женщина жила в подвале и там же рожала детей. В результате кровосмесительной связи их родилось семеро, один из которых умер вскоре после появления на свет. Тело ребенка, по показаниям дочери, ее отец сжег. Элизабет в течение многих лет числилась в розыске, ее данные были переданы Интерполу. Изначально предполагалось, что она попала в секту. Трое детей все-таки "вышли на свет". Их в младенческом возрасте подбросили в отчий дом Элизабет с записками с просьбой к бабушке и дедушке позаботиться о них. Они были усыновлены и жили в нормальных условиях. Трое других: юноша 18 лет, пятилетний мальчик и 19-летняя Керстин - продолжали жить в подвале, не видя белого света. Подвал был переоборудован в жилую квартиру общей площадью 60 квадратных метров с двумя спальнями, кухней и душем. Закрывался он 300-килограммовой стальной дверью с электромотором и электронным кодовым замком. Супруга обвиняемого уверяла, что ничего не знала о действиях Фритцля.

https://ria.ru/20240313/srok-1932813637.html

https://ria.ru/20240503/belgiya-1943731632.html

https://ria.ru/20240116/popkov-1921537030.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, интерпол, австрия