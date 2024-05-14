https://ria.ru/20240514/avialesookhrana-1945773682.html
В России за сутки потушили 54 природных пожара
В России за сутки потушили 54 природных пожара - РИА Новости, 14.05.2024
В России за сутки потушили 54 природных пожара
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара на площади 7 881 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:44
2024-05-14T08:44
2024-05-14T08:52
происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара на площади 7 881 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 мая 2024 года в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 7 881 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 14 мая на территории РФ было 24 лесных пожаров на площади 3 304 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали шесть пожаров на 1 528 гектарах. Отмечается, что особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России.
https://ria.ru/20240514/pozhary-1945761975.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 54 природных пожара
В России за сутки потушили 54 природных пожара на площади 7 881 гектаров