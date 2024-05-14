https://ria.ru/20240514/avialesookhrana-1945773682.html

В России за сутки потушили 54 природных пожара

В России за сутки потушили 54 природных пожара - РИА Новости, 14.05.2024

В России за сутки потушили 54 природных пожара

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара на площади 7 881 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:44

2024-05-14T08:44

2024-05-14T08:52

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945544538_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_08b8a2fede3e0c7326ffd921973965b2.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 54 природных пожара на площади 7 881 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13 мая 2024 года в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 54 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 7 881 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 14 мая на территории РФ было 24 лесных пожаров на площади 3 304 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали шесть пожаров на 1 528 гектарах. Отмечается, что особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России.

https://ria.ru/20240514/pozhary-1945761975.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии