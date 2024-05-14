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Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 14.05.2024 (обновлено: 06:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/artilleriya-1945761313.html
Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении
Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки российских войск "Центр" поддержали огнем наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:05
2024-05-14T06:37
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Центр" поддержали огнем наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На авдеевском направлении артиллеристы горного мотострелкового соединения из Тувы группировки войск "Центр" поддержали заградительным огнем наступление штурмовых подразделений на опорный пункт ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что получив координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов, расчет самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию. "Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по укреплениям ВСУ. После подтверждения поражения цели минометчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и FPV-дронов противника", - отметили в МО РФ. Добавляется, что работа артиллеристов обеспечила наступление штурмовых подразделений.
https://ria.ru/20240514/solntsepek-1945760949.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении

Артиллерия группировки войск "Центр" поддержала наступление пехоты под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРасчет самоходного миномёта "Нона-СВК"
Расчет самоходного миномёта Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расчет самоходного миномёта "Нона-СВК". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Центр" поддержали огнем наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"На авдеевском направлении артиллеристы горного мотострелкового соединения из Тувы группировки войск "Центр" поддержали заградительным огнем наступление штурмовых подразделений на опорный пункт ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что получив координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов, расчет самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию.
"Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по укреплениям ВСУ. После подтверждения поражения цели минометчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и FPV-дронов противника", - отметили в МО РФ.
Добавляется, что работа артиллеристов обеспечила наступление штурмовых подразделений.
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