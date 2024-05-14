https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года - РИА Новости, 14.05.2024
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:49
2024-05-14T14:49
2024-05-14T14:49
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. "В каком году? В этом", - сказал Пашинян на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы Армения вступила в ЕС. В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван готов развивать отношения с ЕС настолько, насколько готов к этому Евросоюз.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года
Пашинян заявил, что хотел бы вступления Армении в Евросоюз уже в этом году