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Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года - РИА Новости, 14.05.2024
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14:49 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года - РИА Новости, 14.05.2024
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:49
2024-05-14T14:49
в мире
армения
никол пашинян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. "В каком году? В этом", - сказал Пашинян на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы Армения вступила в ЕС. В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван готов развивать отношения с ЕС настолько, насколько готов к этому Евросоюз.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года

Пашинян заявил, что хотел бы вступления Армении в Евросоюз уже в этом году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году.
"В каком году? В этом", - сказал Пашинян на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы Армения вступила в ЕС.
В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван готов развивать отношения с ЕС настолько, насколько готов к этому Евросоюз.
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В миреАрменияНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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