https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html

Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года

Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года - РИА Новости, 14.05.2024

Пашинян выразил надежду на вступление Армении в ЕС до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:49

2024-05-14T14:49

2024-05-14T14:49

в мире

армения

никол пашинян

евросоюз

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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что хотел бы вступления страны в ЕС уже в этом году. "В каком году? В этом", - сказал Пашинян на Копенгагенском саммите демократии, отвечая на вопрос, в каком году он хотел бы, чтобы Армения вступила в ЕС. В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван готов развивать отношения с ЕС настолько, насколько готов к этому Евросоюз.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, евросоюз