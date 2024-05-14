https://ria.ru/20240514/armeniya-1945864637.html
Спикер парламента Армении встретится в Женеве с азербайджанской коллегой
Спикер парламента Армении встретится в Женеве с азербайджанской коллегой - РИА Новости, 14.05.2024
Спикер парламента Армении встретится в Женеве с азербайджанской коллегой
Спикер парламента Армении Ален Симонян встретится 16 мая в Женеве с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой, сообщили во вторник в пресс-службе армянского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:54
2024-05-14T13:54
2024-05-14T13:54
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян встретится 16 мая в Женеве с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой, сообщили во вторник в пресс-службе армянского законодательного органа. "Возглавляемая Симоняном делегация посетит 15-18 мая Женеву с рабочим визитом для участия в заседании подготовительного комитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов. В рамках визита на 16 мая запланирована встреча Алена Симоняна с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), армения, азербайджан
В мире, Женева (город), Армения, Азербайджан
Спикер парламента Армении встретится в Женеве с азербайджанской коллегой
Спикер парламента Армении 16 мая встретится в Женеве с азербайджанской коллегой