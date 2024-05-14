https://ria.ru/20240514/analitika-1945548482.html

Огненная аналитика: что изучают в пожарных лабораториях МЧС

Огненная аналитика: что изучают в пожарных лабораториях МЧС - РИА Новости, 14.05.2024

Огненная аналитика: что изучают в пожарных лабораториях МЧС

Для сотрудников МЧС любой пожар – это не только схватка с огнем, но и кропотливая работа по выявлению причин и очагов возгорания, которая начинается уже после... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

2024-05-14T09:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва сегодня: мегаполис для жизни

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Для сотрудников МЧС любой пожар – это не только схватка с огнем, но и кропотливая работа по выявлению причин и очагов возгорания, которая начинается уже после ликвидации пожара и проводится дознавателями с привлечением специалистов судебно-экспертных учреждений. Корреспондент РИА Новости посетил судебно-экспертный центр МЧС России по Москве (СЭЦ) и узнал у специалистов, как научный подход позволяет оказывать содействие органам дознания МЧС России, следователям Следственного комитета РФ и МВД России в установлении причин пожаров.От теории к практикеИстория службы, занимающейся детальным исследованием возгораний, началась в марте 1945 года, когда в системе пожарной охраны Советского Союза была организована новая служба – подвижные пожарные лаборатории (ППЛ).Они были необходимы для того, чтобы наглядно разъяснять людям правила пожарной безопасности городских объектов. Службу укомплектовали работниками с хорошей теоретической подготовкой и опытом работы в пожарной охране, а постоянные исследования пожаров легли в основу техники и тактики тушения огня.С годами авторитет и значимость лаборатории росли, а развитие науки и качество экспертиз в конце 1970-х годов позволили усовершенствовать методики выявления причин пожаров.На сегодняшний день сотрудников службы привлекают к работе коллеги из МЧС, а также представители Следственного комитета и МВД, рассказывает заместитель начальника отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз Марина Шашкова"Мы можем участвовать в осмотре места пожара как в качестве специалиста на месте происшествия, так и в качестве эксперта, выезжая на место пожара автоматически или же при производстве судебной пожарно-технической экспертизы. Выезды осуществляются согласно расписанию и критериям, по которым специалисты автоматически выезжают на место пожара с определенным количеством погибших и травмированных людей. Или же если возгорание произошло на объекте социального назначения, с массовым пребыванием людей, например, в школе или больнице", – поясняет детали работы она.После того, как сотрудники службы проводят экспертизу, выдается заключение, которое берет в работу обратившееся к ним ведомство. Лицо, назначившее экспертизу, и принимает дальнейшее решение с учетом выводов специалистов."Занимаемся мы и научной работой. Сотрудники СЭЦ провели исследование по аккумуляторным батареям, на основе которого дали рекомендации дознавателям МЧС, когда на объекте пожара фигурируют подобные устройства. В рекомендациях мы указали, на что обращать внимание при поиске следов аварийного режима работы батарей и порядок их изъятия, для облегчения работы дознавателя на месте пожара. Также в исследовании есть небольшая сноска по хранению и эксплуатацию таких батарей", – обращает внимание Шашкова.Собеседница агентства отмечает, что научно-исследовательская работа ведется постоянно, потому что прогресс не стоит на месте. Она приводит в пример электропровода, которые изымают с мест пожаров. Их микроструктура с каждым годом меняется. В проводке применяются легирующие добавки, которые вводятся в состав для улучшения механических свойств и повышения устойчивости к коррозии, а иногда и для удешевления продукции."В настоящее время большинство технической литературы по автомобилям и автотранспортным средствам устарело. Это связано с тем, что внутреннее устройство, электротехническое оснащение автомобилей меняется. Данное суждение верно и для многих других электротехнических изделий (светильники, микроэлектронные компоненты, бытовая техника и прочее). Техническая литература требует актуализации. Поле для деятельности в принципе широкое", – указывает она.Видеть насквозьВ последние годы большое количество пожаров в Москве происходит из-за электротехнического оборудования и аварийного режима его работы. Большинство объектов, на которых происходят возгорания, находится под напряжением, обращает внимание Шашкова."Есть три вида аварийного режима работы: короткое замыкание, токовая перегрузка и большие переходные сопротивления. В лаборатории инструментальными методами ищем признаки этих режимов. Конечно, порой их можно обнаружить визуально – это оплавление проводов, спекание, изменение цвета металла, отжиг и прочее. Но для установления природы и условий образования обнаруженных признаков электротехнические объекты изымаются с места пожара и направляются в лабораторию для исследования ", – рассказывает специалист.Как правило, с места пожара изымаются бытовая техника, электропровода, электророзетки, удлинители, автоматы защиты и другие изделия. "В данном случае при обнаружении следов аварийного режима работы, мы не говорим об их причастности к причине пожара. Для этого необходимо изучить все материалы проверки по факту данного пожара – протокол осмотра места пожара, фотоматериалы, объяснения очевидцев и участников тушения пожара и другие, сопоставив их с результатами инструментальных исследований", – объясняет нюансы эксперт.На примере небольшого фрагмента провода Шашкова поясняет алгоритм исследования: "С помощью шлифовально-полировального станка и автоматического пресса из смолы изготавливается микрошлиф, внутри которого располагается фрагментпроводника. Затем он обрабатывается химическим реактивом и с помощью микроскопа исследуется. В данном случае эксперт может определить момент и условия, в которых произошло расплавление металла".Химия процессаВ одном из помещений СЭЦ располагается химическая лаборатория, где сотрудники исследуют объекты, изъятые с места пожара, на наличие в них следов интенсификаторов горения. По словам Шашковой, поджоги – вторая по распространенности причина возгораний."Злоумышленники часто используют для этого горючие жидкости - бензин, дизельное топливо, жидкость для розжига, различные растворители. Они интенсифицируют горение в разы. Основными компонентами горючих жидкостей являются органические вещества. Мы можем обнаружить их следы даже при значительном выгорании. Носителем следов является любая поверхность, которая могла впитать и сохранить эту жидкость. Например, деревянные конструкции, земля, торф, ткани, поролон", – указывает эксперт.Проверка на огнестойкостьВ другом помещении находится теплофизическая лаборатория, в ней исследуются отделочные и облицовочные материалы на показатели пожарной опасности."Такие показатели, как воспламеняемость, дымообразующая способность и ряд других, являются важнейшим критерием для возможности их применения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях любого функционального назначения ", – объясняет начальник СЭЦ Юрий Хондожко.Передвижная экспертизаДля работы на местах происшествия у СЭЦ есть два автомобиля, являющиеся по сути судебно-экспертными передвижными лабораториями, рассказывает начальник отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз Игорь Сячин.По его словам, общая информация о пожаре поступает из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве оперативному дежурному СЭЦ. После чего оперативная группа выезжает к месту пожара."Наш эксперт появляется на месте еще до того, как потушили пожар, и по динамике и распространению огня уже может иметь общее представление о происходящем. Если крупный пожар, то мы входим в состав оперативно-следственной группы", – поясняет Сячин.Но основная работа специалистов службы начинается после полной ликвидации возгорания, когда они пытаются установить очаг пожара. Выявить зоны максимальных термических повреждений им помогают приборы. В целом же выводы делаются на основе всех источников информации: данных с камер, свидетельства очевидцев, анализ мест первоначального горения.Техника в арсенале передвижной лаборатории позволяет прямо на месте проводить исследования физико-химических свойств материалов (бетона, металлоконструкций, газовоздушной среды, угля). Например, вихретоковый прибор по образовавшейся на металле окалине выявляет места, где было наиболее сильное и длительное воздействие огня. Течеискатель, ультразвуковой дефектоскоп, коэрцитиметр, тестер отжига проводов – каждый прибор работает с каким-то определенным материалом."В принципе специалист может визуально, исходя из опыта и знаний, выявить признаки, характеризующие очаги пожара. Но финальное слово всегда за комплексным исследованием", – заключает он.

https://realty.ria.ru/20221229/bezopasnost-1840494049.html

https://ria.ru/20240304/antifire-msk-1930936192.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)