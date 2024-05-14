https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945927060.html

Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга

Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга

Госдума утвердила губернатора Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:41

2024-05-14T16:41

2024-05-14T17:01

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

политика

антон алиханов

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945785363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0de660ca40bbc40b5d05310a7889c61d.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила губернатора Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ."За" проголосовало 430 депутатов, "против" и воздержавшихся не было. Ранее этот пост с 2012 года занимал Денис Мантуров, которого Госдума накануне утвердила первым вице-премьером РФ.Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ по специальности "финансы и кредит", в 2010 году – по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук. В биографии чиновника есть работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. В 2017 году был назначен губернатором Калининградской области.Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец, на посту губернатора смог обеспечить развитие экономики и промышленности региона, комментировал выдвижение этой кандидатуры пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945781366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, политика, антон алиханов, назначение нового состава правительства россии