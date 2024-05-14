https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945927060.html
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга
Госдума утвердила губернатора Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:41
2024-05-14T16:41
2024-05-14T17:01
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
политика
антон алиханов
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила губернатора Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ."За" проголосовало 430 депутатов, "против" и воздержавшихся не было. Ранее этот пост с 2012 года занимал Денис Мантуров, которого Госдума накануне утвердила первым вице-премьером РФ.Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ по специальности "финансы и кредит", в 2010 году – по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук. В биографии чиновника есть работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. В 2017 году был назначен губернатором Калининградской области.Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец, на посту губернатора смог обеспечить развитие экономики и промышленности региона, комментировал выдвижение этой кандидатуры пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945781366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, политика, антон алиханов, назначение нового состава правительства россии
Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Политика, Антон Алиханов, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга
Госдума утвердила Алиханова главой Минпромторга вместо Мантурова
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила губернатора Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли РФ.
"За" проголосовало 430 депутатов, "против" и воздержавшихся не было. Ранее этот пост с 2012 года занимал Денис Мантуров, которого Госдума накануне утвердила первым вице-премьером РФ.
Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ по специальности "финансы и кредит", в 2010 году – по специальности "юриспруденция". Кандидат экономических наук. В биографии чиновника есть работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. В 2017 году был назначен губернатором Калининградской области.
Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец, на посту губернатора смог обеспечить развитие экономики и промышленности региона, комментировал выдвижение этой кандидатуры пресс-секретарь премьера Борис Беляков.