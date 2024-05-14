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Володин рассказал об опыте работы Алиханова - РИА Новости, 14.05.2024
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09:46 14.05.2024 (обновлено: 10:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945781366.html
Володин рассказал об опыте работы Алиханова
Володин рассказал об опыте работы Алиханова - РИА Новости, 14.05.2024
Володин рассказал об опыте работы Алиханова
У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:46
2024-05-14T10:17
политика
вячеслав володин
госдума рф
антон алиханов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Надо подчеркнуть, что у кандидата на должность есть опыт не только региональный, что немаловажно, человек пришел, что называется, "от земли", понимая проблемы, как люди живут. В регионах это ближе видится. Но у него есть опыт работы и в министерстве, на должность министра которого он сегодня представлен. Был руководителем департамента, это очень важное структурное подразделение", - сказал Володин на пленарном заседании.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, антон алиханов
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Антон Алиханов
Володин рассказал об опыте работы Алиханова

Володин: у Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Надо подчеркнуть, что у кандидата на должность есть опыт не только региональный, что немаловажно, человек пришел, что называется, "от земли", понимая проблемы, как люди живут. В регионах это ближе видится. Но у него есть опыт работы и в министерстве, на должность министра которого он сегодня представлен. Был руководителем департамента, это очень важное структурное подразделение", - сказал Володин на пленарном заседании.
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФАнтон Алиханов
 
 
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