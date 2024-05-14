Володин рассказал об опыте работы Алиханова
Володин: у Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Надо подчеркнуть, что у кандидата на должность есть опыт не только региональный, что немаловажно, человек пришел, что называется, "от земли", понимая проблемы, как люди живут. В регионах это ближе видится. Но у него есть опыт работы и в министерстве, на должность министра которого он сегодня представлен. Был руководителем департамента, это очень важное структурное подразделение", - сказал Володин на пленарном заседании.