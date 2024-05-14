https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945781366.html

Володин рассказал об опыте работы Алиханова

Володин рассказал об опыте работы Алиханова - РИА Новости, 14.05.2024

Володин рассказал об опыте работы Алиханова

У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:46

2024-05-14T09:46

2024-05-14T10:17

политика

вячеслав володин

госдума рф

антон алиханов

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У кандидата на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть опыт работы как "на земле", так и в министерстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Надо подчеркнуть, что у кандидата на должность есть опыт не только региональный, что немаловажно, человек пришел, что называется, "от земли", понимая проблемы, как люди живут. В регионах это ближе видится. Но у него есть опыт работы и в министерстве, на должность министра которого он сегодня представлен. Был руководителем департамента, это очень важное структурное подразделение", - сказал Володин на пленарном заседании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вячеслав володин, госдума рф, антон алиханов