https://ria.ru/20240514/administratsiya-1945830726.html

Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина

Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина - РИА Новости, 14.05.2024

Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина

Указы о назначении начальников управления администрации появятся при необходимости, до этого о новых управлениях говорить рано, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:27

политика

дмитрий песков

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Указы о назначении начальников управления администрации появятся при необходимости, до этого о новых управлениях говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, будут ли в администрации создаваться новые управления. "Пока не было назначений начальников управлений, об этом говорить преждевременно", - сказал Песков. "Будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений", - уточнил он.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, россия, назначение нового состава правительства россии