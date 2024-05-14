https://ria.ru/20240514/administratsiya-1945830726.html
Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина
Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина - РИА Новости, 14.05.2024
Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина
Указы о назначении начальников управления администрации появятся при необходимости, до этого о новых управлениях говорить рано, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:27
политика
дмитрий песков
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Указы о назначении начальников управления администрации появятся при необходимости, до этого о новых управлениях говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, будут ли в администрации создаваться новые управления. "Пока не было назначений начальников управлений, об этом говорить преждевременно", - сказал Песков. "Будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений", - уточнил он.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия, назначение нового состава правительства россии
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Назначение нового состава правительства России
Песков не ответил на вопрос о новых управлениях в администрации Путина
Песков: о новых управлениях в администрации президента говорить преждевременно
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Указы о назначении начальников управления администрации появятся при необходимости, до этого о новых управлениях говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, будут ли в администрации создаваться новые управления.
"Пока не было назначений начальников управлений, об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.
"Будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений", - уточнил он.