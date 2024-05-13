Рейтинг@Mail.ru
Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/zloupotrebleniya-1945569470.html
Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза
Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза - РИА Новости, 13.05.2024
Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза
Специалисты "Тинькофф Кассы" зафиксировали в I квартале 2024 года в 1,7 раза больше схем злоупотребления программами лояльности и использования уязвимостей... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:34
2024-05-13T13:34
россия
тинькофф. кредитные системы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945571882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f6df0647a88d42cbbf7fedfb65f3b1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты "Тинькофф Кассы" зафиксировали в I квартале 2024 года в 1,7 раза больше схем злоупотребления программами лояльности и использования уязвимостей онлайн-бизнесов, чем за первые три месяца прошлого года, сообщил руководитель сервиса Вячеслав Рябцев. "Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в медиапространстве. За последний год мы наблюдаем рост количества уникальных схем обмана, направленных на злоупотребление программами лояльности и использование уязвимостей различных онлайн-бизнесов, в том числе онлайн-магазинов, маркетплейсов и так далее. Так, в I квартале 2024 года мы обнаружили в 1,7 раза больше уникальных схем, чем за аналогичный период годом ранее", - привели в компании слова Рябцева. По его словам, в числе таких схем - злоупотребление программами лояльности компаний, выпрашивание денег в чатах поддержки под надуманными предлогами, обналичивание денег в обход установленных ограничений или условий банковского обслуживания, а также использование уязвимостей в сервисах онлайн-продавцов. При этом самой распространенной схемой (68% от общего числа), направленной на получение выгоды, является злоупотребление программами лояльности. "Создатели таких схем постоянно находят новые способы обмануть компанию или воспользоваться какой-то ее уязвимостью для того, чтобы обогатиться, а также пытаются вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. Если говорить о каналах распространения этих схем, то, по нашим данным, львиная доля из них находится в Telegram (почти 85%), около 8% ― в ВКонтакте, 3% ― в Дзене", - заключил Рябцев.
https://ria.ru/20240418/oplata-1940749964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945571882_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a65429a82a08f88baba788303a4a47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тинькофф. кредитные системы
Россия, Тинькофф. Кредитные Системы

Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты "Тинькофф Кассы" зафиксировали в I квартале 2024 года в 1,7 раза больше схем злоупотребления программами лояльности и использования уязвимостей онлайн-бизнесов, чем за первые три месяца прошлого года, сообщил руководитель сервиса Вячеслав Рябцев.
"Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в медиапространстве. За последний год мы наблюдаем рост количества уникальных схем обмана, направленных на злоупотребление программами лояльности и использование уязвимостей различных онлайн-бизнесов, в том числе онлайн-магазинов, маркетплейсов и так далее. Так, в I квартале 2024 года мы обнаружили в 1,7 раза больше уникальных схем, чем за аналогичный период годом ранее", - привели в компании слова Рябцева.
Мужчина расплачивается картой - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вячеслав Рябцев: к 2030 году на карты будет приходиться 20 процентов оплат
18 апреля, 11:36
По его словам, в числе таких схем - злоупотребление программами лояльности компаний, выпрашивание денег в чатах поддержки под надуманными предлогами, обналичивание денег в обход установленных ограничений или условий банковского обслуживания, а также использование уязвимостей в сервисах онлайн-продавцов.
При этом самой распространенной схемой (68% от общего числа), направленной на получение выгоды, является злоупотребление программами лояльности.
"Создатели таких схем постоянно находят новые способы обмануть компанию или воспользоваться какой-то ее уязвимостью для того, чтобы обогатиться, а также пытаются вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. Если говорить о каналах распространения этих схем, то, по нашим данным, львиная доля из них находится в Telegram (почти 85%), около 8% ― в ВКонтакте, 3% ― в Дзене", - заключил Рябцев.
 
РоссияТинькофф. Кредитные Системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала