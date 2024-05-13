https://ria.ru/20240513/zloupotrebleniya-1945569470.html

Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза

Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза - РИА Новости, 13.05.2024

Количество схем злоупотреблений услугами онлайн-бизнесов выросло в 1,7 раза

Специалисты "Тинькофф Кассы" зафиксировали в I квартале 2024 года в 1,7 раза больше схем злоупотребления программами лояльности и использования уязвимостей... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:34

2024-05-13T13:34

2024-05-13T13:34

россия

тинькофф. кредитные системы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945571882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f6df0647a88d42cbbf7fedfb65f3b1.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты "Тинькофф Кассы" зафиксировали в I квартале 2024 года в 1,7 раза больше схем злоупотребления программами лояльности и использования уязвимостей онлайн-бизнесов, чем за первые три месяца прошлого года, сообщил руководитель сервиса Вячеслав Рябцев. "Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в медиапространстве. За последний год мы наблюдаем рост количества уникальных схем обмана, направленных на злоупотребление программами лояльности и использование уязвимостей различных онлайн-бизнесов, в том числе онлайн-магазинов, маркетплейсов и так далее. Так, в I квартале 2024 года мы обнаружили в 1,7 раза больше уникальных схем, чем за аналогичный период годом ранее", - привели в компании слова Рябцева. По его словам, в числе таких схем - злоупотребление программами лояльности компаний, выпрашивание денег в чатах поддержки под надуманными предлогами, обналичивание денег в обход установленных ограничений или условий банковского обслуживания, а также использование уязвимостей в сервисах онлайн-продавцов. При этом самой распространенной схемой (68% от общего числа), направленной на получение выгоды, является злоупотребление программами лояльности. "Создатели таких схем постоянно находят новые способы обмануть компанию или воспользоваться какой-то ее уязвимостью для того, чтобы обогатиться, а также пытаются вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. Если говорить о каналах распространения этих схем, то, по нашим данным, львиная доля из них находится в Telegram (почти 85%), около 8% ― в ВКонтакте, 3% ― в Дзене", - заключил Рябцев.

https://ria.ru/20240418/oplata-1940749964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тинькофф. кредитные системы