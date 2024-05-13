https://ria.ru/20240513/zharikov-1945667556.html

Умер каскадер Владимир Жариков

Умер каскадер Владимир Жариков - РИА Новости, 13.05.2024

Умер каскадер Владимир Жариков

Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:20

2024-05-13T17:20

2024-05-13T19:39

культура

россия

станислав говорухин

одесса

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале."Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков", — говорится в публикации.В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века".Кроме того, в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер", организовал частную кинофирму "Мустанг".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, станислав говорухин, одесса