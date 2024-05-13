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Умер каскадер Владимир Жариков - РИА Новости, 13.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:20 13.05.2024 (обновлено: 19:39 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zharikov-1945667556.html
Умер каскадер Владимир Жариков
Умер каскадер Владимир Жариков - РИА Новости, 13.05.2024
Умер каскадер Владимир Жариков
Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:20
2024-05-13T19:39
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале."Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков", — говорится в публикации.В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века".Кроме того, в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер", организовал частную кинофирму "Мустанг".
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россия, станислав говорухин, одесса
Культура, Россия, Станислав Говорухин, Одесса
Умер каскадер Владимир Жариков

Умер актер из фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "Три мушкетера" Жариков

© РИА Новости / Антон ДенисовВладимир Жариков
Владимир Жариков - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Владимир Жариков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале.
"Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков", — говорится в публикации.
© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века".
Кроме того, в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.
В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер", организовал частную кинофирму "Мустанг".
© Киностудия имени М. Горького (1979)Кадр из фильма "Пираты XX века"
Кадр из фильма Пираты XX века
© Киностудия имени М. Горького (1979)
Кадр из фильма "Пираты XX века"
 
КультураРоссияСтанислав ГоворухинОдесса
 
 
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