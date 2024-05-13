Умер каскадер Владимир Жариков
Умер актер из фильмов "Место встречи изменить нельзя" и "Три мушкетера" Жариков
Владимир Жариков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале.
"Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков", — говорится в публикации.
© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века".
Кроме того, в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.
В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер", организовал частную кинофирму "Мустанг".
© Киностудия имени М. Горького (1979)Кадр из фильма "Пираты XX века"
© Киностудия имени М. Горького (1979)
Кадр из фильма "Пираты XX века"