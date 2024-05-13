https://ria.ru/20240513/zemletryasenie-1945544671.html

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2024

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в понедельник у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:29

2024-05-13T12:29

2024-05-13T12:29

происшествия

сахалин

углегорский район

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в понедельник у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано 13 мая в 18.42 (10.42 мск). Его эпицентр находился в Татарском проливе в 13 километрах западнее села Ольшанка Углегорского района. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, колебания силой 3 балла могли ощутить в углегорских селах Ольшанка и Орлово. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240512/zemletryasenie-1945431689.html

сахалин

углегорский район

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происшествия, сахалин, углегорский район