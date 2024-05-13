https://ria.ru/20240513/zemletryasenie-1945544671.html
У западного побережья Сахалина произошло землетрясение
У западного побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 13.05.2024
У западного побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в понедельник у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:29
2024-05-13T12:29
2024-05-13T12:29
происшествия
сахалин
углегорский район
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в понедельник у западного побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано 13 мая в 18.42 (10.42 мск). Его эпицентр находился в Татарском проливе в 13 километрах западнее села Ольшанка Углегорского района. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, колебания силой 3 балла могли ощутить в углегорских селах Ольшанка и Орлово. Тревога цунами не объявлялась.
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сахалин
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происшествия, сахалин, углегорский район
Происшествия, Сахалин, Углегорский район
У западного побережья Сахалина произошло землетрясение
У западного побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,3