https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945745441.html
Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений
Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений - РИА Новости, 13.05.2024
Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:04
2024-05-13T23:04
2024-05-13T23:04
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "(Заслушал - ред.) доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область - продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что бригадный генерал, командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков" Михаил Драпатый, которому вверено данное направление фронта, находится на месте. Ранее в понедельник агентство РБК-Украина передавало, что командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Драпатый. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений
Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал
ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.
Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске
. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
"(Заслушал - ред.) доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область - продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что бригадный генерал, командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков" Михаил Драпатый, которому вверено данное направление фронта, находится на месте.
Ранее в понедельник агентство РБК-Украина передавало, что командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Драпатый.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.