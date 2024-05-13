https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945745441.html

Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений

Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений - РИА Новости, 13.05.2024

Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений

Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:04

2024-05-13T23:04

2024-05-13T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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владимир зеленский

александр сырский

рустем умеров

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "(Заслушал - ред.) доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область - продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что бригадный генерал, командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков" Михаил Драпатый, которому вверено данное направление фронта, находится на месте. Ранее в понедельник агентство РБК-Украина передавало, что командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Драпатый. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945468011.html

харьковская область

россия

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины