https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html

Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области

Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024

Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области

В Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:37

2024-05-13T01:37

2024-05-13T01:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский."Есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий", — утверждает он.По словам Зеленского, продолжаются "оборонительные бои" на значительной части пограничной полосы Украины.Генштаб ВСУ позднее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/ganchev-1945436779.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия