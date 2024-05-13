https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html
Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области
Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2024
Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области
В Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:37
2024-05-13T01:37
2024-05-13T01:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Харьковской области часть сел вблизи российской границы оказалась в зоне боевых действий, заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский."Есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий", — утверждает он.По словам Зеленского, продолжаются "оборонительные бои" на значительной части пограничной полосы Украины.Генштаб ВСУ позднее признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны России ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Зеленский прокомментировал российское наступление в Харьковской области
Владимир Зеленский прокомментировал наступление ВС РФ в Харьковской области