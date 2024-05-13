https://ria.ru/20240513/zaschita-1945491701.html

Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения

Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения - РИА Новости, 13.05.2024

Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения

Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:12

2024-05-13T06:12

2024-05-13T06:23

владивосток

южная корея

россия

приморский краевой суд

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева."Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая", — сказала она.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. О преступлении в полицию заявила 32-летняя пострадавшая, жительница Владивостока. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях.Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944273090.html

владивосток

южная корея

россия

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владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд, происшествия