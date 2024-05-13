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Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения - РИА Новости, 13.05.2024
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06:12 13.05.2024 (обновлено: 06:23 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zaschita-1945491701.html
Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения
Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения - РИА Новости, 13.05.2024
Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения
Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:12
2024-05-13T06:23
владивосток
южная корея
россия
приморский краевой суд
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева."Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая", — сказала она.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. О преступлении в полицию заявила 32-летняя пострадавшая, жительница Владивостока. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях.Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html
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владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд, происшествия
Владивосток, Южная Корея, Россия, Приморский краевой суд, Происшествия
Защита арестованного во Владивостоке американца обжаловала меру пресечения

Защита арестованного в Приморье за кражу американца обжаловала меру пресечения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Защита американского солдата Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке за кражу, обжаловала меру пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
«
"Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая", — сказала она.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока.
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Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля. Американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину.
О преступлении в полицию заявила 32-летняя пострадавшая, жительница Владивостока. При этом осведомленный источник РИА Новости рассказал, что солдат вдобавок избил ее, но она не стала заявлять о побоях.
Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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ВладивостокЮжная КореяРоссияПриморский краевой судПроисшествия
 
 
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