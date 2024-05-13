https://ria.ru/20240513/zapad-1945565351.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР - РИА Новости, 13.05.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:10
2024-05-13T13:10
2024-05-13T13:19
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Военные нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3-й, 21-й, 63-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм пушку "Гиацинт-С", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/smi-1945549449.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в ДНР и отразила 13 атак