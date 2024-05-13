https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html
ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году
ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году - РИА Новости, 13.05.2024
ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% снижен и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:42
2024-05-13T12:42
2024-05-13T12:42
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% снижен и прогноз по валовому сбору зерна - до 135 миллионов тонн, сообщил РИА Новости гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. "Был 91 миллион наш прогноз по пшенице, сейчас 86 миллионов. Валовый сбор мы ранее прогнозировали 142 миллиона тонн, сейчас это 135 миллионов, то есть на 7 миллионов ниже", - сказал он. Говоря о регионах, больше всего пострадавших от погодных условий, Рылько назвал Воронежскую, Волгоградскую, Липецкую и Тамбовскую области. "Ряд соседних регионов тоже (пострадали - ред.), но в меньшей степени. По Сибири еще рано судить, там еще идет сев", - добавил гендиректор ИКАР. Власти ряда регионов России, в том числе Липецкой и Воронежской областей, ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков в начале мая. Однако, как в воскресенье заверил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, Россия в этом году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения своей продовольственной безопасности.
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экономика, цены на нефть, россия, тамбовская область, воронежская область, дмитрий рылько, дмитрий патрушев, госдума рф
Экономика, Цены на нефть, Россия, Тамбовская область, Воронежская область, Дмитрий Рылько, Дмитрий Патрушев, Госдума РФ
ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году
ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 86 миллионов тонн
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% снижен и прогноз по валовому сбору зерна - до 135 миллионов тонн, сообщил РИА Новости гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.
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"Был 91 миллион наш прогноз по пшенице, сейчас 86 миллионов. Валовый сбор мы ранее прогнозировали 142 миллиона тонн, сейчас это 135 миллионов, то есть на 7 миллионов ниже", - сказал он.
Говоря о регионах, больше всего пострадавших от погодных условий, Рылько назвал Воронежскую, Волгоградскую, Липецкую и Тамбовскую области.
"Ряд соседних регионов тоже (пострадали - ред.), но в меньшей степени. По Сибири еще рано судить, там еще идет сев", - добавил гендиректор ИКАР.
Власти ряда регионов России, в том числе Липецкой и Воронежской областей, ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков в начале мая. Однако, как в воскресенье заверил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, Россия в этом году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения своей продовольственной безопасности.